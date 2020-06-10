"У неї більше немає одягу?"

35-річна українська співачка Тіна Кароль замість овацій отримала шквал критики

Як передає Politeka.net, фото артистки опублікували в Instagram журналу Viva! Тіна з'явилася в білому брючному костюмі. Родзинкою цих соковитих кадрів стало те, що красуня натягнула піджак на голе тіло.

Босонога Кароль, прикриваючи апетитні форми полами піджака, сіла на підлогу, пустотливо розставивши ноги і навіть примудрившись одну з них підняти вище голови. Такій розтяжці позаздрили б багато хто.

Злегка розпатлана зачіска, нюдовий макіяж і голлівудська усмішка - на цих знімках все чудово. Здається з першого погляду. Але ось користувачі розгледіли вади, поспішивши розповісти про них у коментарях.

"дивно, що не гола..."

"дивно, що не в сорочці, як зазвичай 😁"

"Коли вона вже щось інше одягне, крім цього піджака? У неї більше немає одягу??"

"Я думала це костюм для дзюдо😂"

"Тіні дуже йде нюдовий макіяж)) 🔥❤️"

Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилися фото, як Кароль розважається з режисером Дмитром Маніфестом. Так як співачці давно приписують роман із колегою по "Голосу", артистом Даном Баланом, то будь-яка її поява на публіці з іншими чоловіками викликає бурхливу реакцію.

На фото Тіна позувала в світлому костюмі. Пустотлива зірка показала язик, поки її друг Маніфест стояв ззаду і тримався за голову.

"Коли моя присутність не обов'язкова. Адже є прекрасна Кароль", - коротко і лаконічно підписав режисер цей знімок у себе в Instagram.

«Така дуже гарна 😍», «Краса то яка🔥😍», «Наша Богиня, пустотлива бестія👑😍🔥», «Тіночка😍❤️», «Промінчик сонечка ☀️☀️☀️», - не втрималися шанувальники красуні.

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