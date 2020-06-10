Серце російського письменника-сатирика Анатолія Трушкіна зупинилося на 79-му році життя
Гуморист, який прославився монологами, написаними для Михайла Євдокимова, Юхима Шифріна, Клари Новикової та Володимира Винокура, майже місяць тому потрапив у лікарню з підозрою на китайський вірус, який підтвердився. Хвороба прогресувала і стан Трушкіна погіршувався, не дивлячись на спроби медиків поставити його на ноги.
"Обсяг ураження легень у Трушкіна, на жаль, дуже великий", - коментував трагедію художник Нікас Сафронов, який зазначив, що також заразилася дружина гумориста. У неї хвороба протікала в більш легкій формі. Жінка проходила курс лікування антибіотиками і постійно молилася за чоловіка.
На жаль, 10 червня письменника не стало. Про це повідомив популярний Телеграм-канал Mash, передає Politeka.net.
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Наголошується, що у сатирика була важка форма китайського вірусу.
"Трушкін був підключений до ШВЛ. Проте напередодні йому стало гірше, Анатолій Олексійович помер", - йдеться в повідомленні.
Раніше ми писали, "уханьська зараза" підкосила багатьох представників шоубізу, особливо похилого віку. Правда, деяким пощастило видертися. Наприклад, перемогли хворобу і вже виписалися з клінік народні артисти Надія Бабкіна та Лев Лещенко.
Бабкіна, за життя якої весь квітень боролися медики, вже встигла повернутися до роботи. Ми розповідали, що артистка анонсувала новий спектакль у своєму театрі «Російська пісня», який назвала "бомбою".
Крім того, Бабкіна знялася в нових випусках «Модного вироку» і в програмі «Сьогодні ввечері».
70-річна співачка зізналася, що перебувала на межі життя і смерті. У неї було пошкоджено 80% легенів, а ймовірність вижити була мінімальною.
Нагадаємо, що с Надією Бабкіною трапилася нова біда, лікарі розводять руками: страшні подробиці з лікарні.
Також Politeka писала покращену Надію Бабкіну після коми викрили: «Чергову пластику робила».