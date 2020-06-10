Українці можуть втратити майно через заборгованість по комунальним послугам

Про це пише Обозреватель

Кожна українська родина в середньому заборгувала за комуналку більше 4 тисяч гривень. І підприємства, щоб отримати свої гроші, наймають колекторів, забирають майно і вивішують списки боржників на загальний огляд.

Відповідно до законодавства, комунальне підприємство може через суд отримати дозвіл на арешт майна через торги продати його.

За словами юриста Олександра Плахотнюка, щоб стягнути нерухомість, розмір боргу повинен складати як мінімум 20 мінімалок (94,4 тисяч).

Ні у одного комунального підприємства в Україні на сьогоднішній день немає ресурсу для того, щоб судитися з усіма своїми боржниками. Сама система, як розповідає експерт Плахотник, неефективна. Частина комунальних послуг неможливо відключити без доступу в квартиру, інші (опалення) взагалі заборонено обмежувати.

Тому підприємства використовують інші методи боротьби з боржниками. Наприклад, погрожують відключеннями і вивішують на будинках списки людей, які не платять за комуналку.

Але є й такі, які наймають колекторів. На такий крок зважився київський водоканал.

"Компанія змушена звертатися до послуг професійних організацій для збільшення ефективності своєї роботи. Відповідні дії будуть застосовувати лише до так званих злісних неплатників, чий борг перевищує 1000 грн або які не здійснювали оплату за спожиті послуги більше року", – вони попереджали раніше.

Але інший юрист Дмитро Навроцький закликав українців звертатися в поліцію, якщо колектори будуть тиснути через борг по комуналці.

Також відомо, що українці за газ станом на квітень заборгували 25,6 млрд гривень; за гарячу воду і опалення - 20, 5 млрд; за електрику - 5,9 млрд; за воду - 5,3 млрд; за утримання будинків та вивіз сміття - 5,9 млрд.

Таким чином, середній розмір боргу на кожну українську сім'ю становить 4200 гривень. Але ситуація із стягненням заборгованості може кардинально змінитися. Справа в тому, що Україна підписала меморандум з МВФ, в якому зобов'язується посилити процедуру стягнення комунальних боргів. Наприклад, розглядають можливість підняти штрафи.

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