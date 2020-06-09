Учасниця талант-шоу «Фабрика зірок-3» Тетяна Воржева, яку називають українською Анджеліною Джолі, з'явилася в дуже відвертому образі 

Красуня активно веде сторінку в Instagram, і майже кожне її фото, заслуговує особливої уваги, повідомляє Politeka.net

Близько години тому зірка опублікувала гарячий кадр, на якому постала у всій красі. На фото Воржева абсолютно оголена. 

Співачка блиснула шовковою шкірою, засвітивши декілька родимок. Хвилясті локони надали образу якоїсь романтичності.  У вусі Тетяни блищала сережка. 

Зірка дивилася в камеру через плече, злегка посміхнувшись. Краса зірки підкреслена блискучими тінями, чорною тушшю і червоною помадою. 

Популярні новини зараз

Ратаковськи спустила спідницю, трохи не засвітивши пікантні місця на камеру: "Ось це розпуста"

Екстремальний розмір російської Кардашьян не поміщається ні в один купальник: "порвав на шматки", фото

Розкішне весілля в родині Софії Ротару, вперше з'явилися фото обранця: "Приховувала до останнього"

Зухвала Сєдокова зняла ліфчик і щедро віддячила Баскові, відео: "Соромно показувати..."
Показати ще

Фото вийшло не тільки привабливим, але і дуже загадковим, а також ніжним. А вона підкріпила його цікавим віршем. 

За півгодини пост зібрав понад 40 лайків і трохи коментарів у вигляді смайликів. 

Нагадаємо, Тетяна Воржева позувала в сукні, яку вирішила елегантно задерти.

«Привіт літо ♥️🌞💫 Всіх з першим днем цієї прекрасної пори», - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі поспішили прокоментувати пост: 

«Краса ти, Тетяна», «запалюєте!», «бомба!», «красунечка», - пишуть вони.

Раніше повідомлялося, що  Тетяна Воржева опублікувала відео, на якому співає відому пісню під акомпанемент гітари.

На чорно-білому запису співачка постала перед підписниками, оголивши одне плече і ледь не засвітивши груди.

Нагадаємо також, що Тетяна Воржева позувала на природі в простому образі. На ній - звичайна чорна кофта, а також тонкі чорні лосини, які ідеально підкреслюють стрункі ніжки.

Нагадаємо, українська Джолі оголила пишний бюст заради пікантних фото: «неземна краса».

Як повідомляла Politeka, самотня Джолі пішла на крайність після розлучення з Піттом.

Також Politeka писала, що Пітт "відкрив шампанське" з Джолі після "возз'єднання" з Еністон.