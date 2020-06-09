Учасниця талант-шоу «Фабрика зірок-3» Тетяна Воржева, яку називають українською Анджеліною Джолі, з'явилася в дуже відвертому образі

Красуня активно веде сторінку в Instagram, і майже кожне її фото, заслуговує особливої уваги, повідомляє Politeka.net.

Близько години тому зірка опублікувала гарячий кадр, на якому постала у всій красі. На фото Воржева абсолютно оголена.

Співачка блиснула шовковою шкірою, засвітивши декілька родимок. Хвилясті локони надали образу якоїсь романтичності. У вусі Тетяни блищала сережка.

Зірка дивилася в камеру через плече, злегка посміхнувшись. Краса зірки підкреслена блискучими тінями, чорною тушшю і червоною помадою.

Фото вийшло не тільки привабливим, але і дуже загадковим, а також ніжним. А вона підкріпила його цікавим віршем.

За півгодини пост зібрав понад 40 лайків і трохи коментарів у вигляді смайликів.

Нагадаємо, Тетяна Воржева позувала в сукні, яку вирішила елегантно задерти.

«Привіт літо ♥️🌞💫 Всіх з першим днем цієї прекрасної пори», - йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі поспішили прокоментувати пост:

«Краса ти, Тетяна», «запалюєте!», «бомба!», «красунечка», - пишуть вони.

Раніше повідомлялося, що Тетяна Воржева опублікувала відео, на якому співає відому пісню під акомпанемент гітари.

На чорно-білому запису співачка постала перед підписниками, оголивши одне плече і ледь не засвітивши груди.

Нагадаємо також, що Тетяна Воржева позувала на природі в простому образі. На ній - звичайна чорна кофта, а також тонкі чорні лосини, які ідеально підкреслюють стрункі ніжки.

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