Українська співачка Тіна Кароль похвалилася в розділі Сторі сміливим образом в дивовижній сукні з вирізом на животі

Так, в цей раз на нових фото, які зірка вирішила представити на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram з'явилися жаркі кадри в розділі Сторі. На представлених фото дівчина позувала в стильному вбранні, підкорив раніше сотні шанувальників.

Як відомо, Тіна є активним користувачем мережі, тому часто влаштовує зйомки в самих різних образах і навіть зрідка змінюючи імідж для залучення уваги аудиторії. Зірка любить епатувати публіку естетичними кадрами.

Тому сьогодні вона показала, як знімалася на тлі дерев та позуючи в стильному сукня з вирізом на плоскому животі, а також має в області декольте стильні затяжки. Сама сукня з довгим рукавом і тим же вирізом на талії, дозволило Тіні зробити акцент на пресі. На ніжках – відкриті босоніжки з тонкими ремінцями, які вона з радістю показала.

До цього на фан-акаунті Тіни і на сторінці режисера Дмитра Маніфесту були опубліковані кадри з спокусливою Кароль, якої вже давно приписують роман з артистом Даном Баланом. Тому кожен знімок знаменитості з колегами чоловіками піддається бурхливим обговоренням.

На представленому кадрі Тіна позувала у світлому костюмі і сидячи на червоному м'якому кріслі. При цьому зірка пустує - показує язик, в той час, як сам Маніфест стоїть позаду неї і, тримаючись за голову, посміхається.

"Коли моя присутність не обов'язково. Адже є прекрасна Кароль", - коротко і лаконічно він підписав кадр чоловік у себе. На фан-акаунті в Instagram шанувальники виявилися досить красномовні - таке миле фото, що їм сподобалися. За їх словами Кароль виглядає просто фантастично.

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