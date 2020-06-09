Українська співачка Тіна Кароль підкорила видом в стильному костюмі, засвітившись поруч з молодим чоловіком

Так, на фан-акаунті Тіни і на сторінці режисера Дмитра Маніфесту були опубліковані кадри з спокусливою Кароль, якої вже давно приписують роман з артистом Даном Баланом. Тому кожен знімок знаменитості з колегами чоловіками піддається бурхливим обговоренням.

На представленому кадрі Тіна позувала у світлому костюмі і сидячи на червоному м'якому кріслі. При цьому зірка пустує - показує язик, в той час, як сам Маніфест стоїть позаду неї і, тримаючись за голову, посміхається.

"Коли моя присутність не обов'язково. Адже є прекрасна Кароль", - коротко і лаконічно він підписав кадр чоловік у себе. На фан-акаунті в Instagram шанувальники виявилися досить красномовні - таке миле фото, що їм сподобалися. За їх словами Кароль виглядає просто фантастично.

«Така дуже гарна 😍», «Краса то яка🔥😍», «Наша Богиня👑😍🔥», «Тіночка😍❤️», «Промінчик солнишка ☀️☀️☀️», «Яка ж вона 😍 жінка - пожежа🔥 просто охуенная ❤️», «Чарівна королева❤❤❤», «Чарівна, красуня❤️❤️❤️❤️», «Які ідеї, що можуть знімати?», «Оооо, що нас чекає, подарунок від @tina_karol 😍», «Моя рідна улюблена @tina_karol ❤️», - написали шанувальники.

Також Тіна показала себе в сміливому образі, який заінтригував фанатів. Так, Кароль співачка приміряла стильний костюм білого кольору, при цьому наділу виключно його, залишившись без білизни.

Артистка кілька годин тому вирішила опублікувати стильний і цікавий кадр, показуючи на те, як позує в костюмі без нижньої білизни. На знімку зірка позувала в білому брючному костюмі з розстебнутим піджаком на голе тіло. З-під нього видно оголені груди зірки. Сама вона при цьому дуже яскраво посміхається і піднімає ногу догори, торкаючись ту рукою.

«капееееееццц😻😻😻», «Така щаслива❤️», «Ааа, яке диво😍❤️», «Ось це розтяжка 😅Красоточка наша 😍❤️», «Зійти з розуму🤤», «Найкраща посмішка😍», «Ой мамочко😍😍😍😍», «Щаслива дівчинка❤️❤️❤️», «Як милий дитинка😍 Які фото, Балан розтяжці навчив?😍😍😍🔥», «Ух ранкова разминочка 🔥😍😍», «Очеень красивааяя😻❤️😻», - написали користувачі.

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