Українська співачка Тіна Кароль підкорила щасливим виглядом в білосніжному костюмі без білизни

цього разу Тіна показала себе в сміливому образі, який заінтригував фанатів. Так, Кароль співачка приміряла стильний костюм білого кольору, при цьому наділу виключно його, залишившись без білизни, передає Politeka.net.

Артистка кілька годин тому вирішила опублікувати стильний і цікавий кадр, показуючи на те, як позує в костюмі без нижньої білизни. На знімку зірка позувала в білому брючному костюмі з розстебнутим піджаком на голе тіло. З-під нього видно оголені груди зірки. Сама вона при цьому дуже яскраво посміхається і піднімає ногу догори, торкаючись ту рукою.

«капееееееццц😻😻😻», «Така щаслива❤️», «Ааа, яке диво😍❤️», «Ось це розтяжка 😅Красоточка наша 😍❤️», «Зійти з розуму🤤», «Найкраща посмішка😍», «Ой мамочко😍😍😍😍», «Щаслива дівчинка❤️❤️❤️», «Як мала дитинка😍 Які фото😍😍😍🔥», «Ух ранкова разминочка 🔥😍😍», «Очеень красивааяя😻❤️😻», - написали користувачі.

До цього Тіна з'явилася на новому ролику, опублікованому на акаунті «Фантіни» в Instagram, в незвичайному вигляді. Позуючи без макіяжу і укладок, Тіна виглядала незвично і навіть сумно. Шанувальники тут же засипали пост питаннями та незмінною похвалою. Знайшлися й ті, хто здивувався сумного виразу обличчя зірки.

«Втомлений кошеня, але такий гарний 🥺♥️», Сумне личко, посміхнися, тобі так личить усмішка. ❤️❤️❤️», «Маленька принцеса 👸❤️», «Загадкова Тіна💜💜💜 сторіс Тіни особливий вид мистецтва 🤫💜», «Хочу страждати і радіти разом з тобою», «Загадкова😍», «Особлива любов❤️❤️», «наша Красуня❤️😍», «Тіна ж поговори з нами 🤗 Ми сумуємо ...», «I love you», «Ви найкраща, кльова, класна! Ви ніжна, мила, просто прекрасна!Неперевершена і незрівнянна,Ви найяскравіша і офігенна!».

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