Літо буде не у всіх

Погода в Україні 9 червня несподівано вдарить по громадянах дощами і грозами, але негода накриє лише кілька областей

Про це свідчать дані Українського гидрометеоролического центру, передає Politeka.

На півночі країни варто очікувати 30-32 градусів спеки і сонячної погоди без опадів. Вночі повітря опуститься до 16-18 градусів.

Центральні області також опади оминуть. Вдень стовпчик термометрів покаже від 29 до 32 вище нуля.

Також жарко буде на півдні України. Тут повітря прогріється до 26-32 тепла. А от вночі різко похолодає: від 14 до 17 тепла.

На сході України буде сонячно і спекотно: 30-33 тепла в денний час доби і 15-18 градусів вночі. Дощів не буде, хоча місцями можлива хмарність.

А ось на західній частині країни будуть дощі з грозами і похолодання до 23-27 тепла. Вночі варто очікувати від 12 до 16 вище нуля.

У Києві та області синоптики Укргидроментра прогнозують теплу і сонячну погоду, яка буде супроводжуватися спекою в межах 29-32 тепла. Вночі стовпчик термометра опуститься до 15-17 градусів зі знаком "плюс".

Згідно з прогнозом, місцями очікується сильний південно-східний вітер, в районі 15-18 м/с.

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