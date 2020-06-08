Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як катається на конях, але насмішила публіку

Балерина вирішила показати, як відпочиває в заміському клубі і веселиться під час катання на конях. Примітно те, що техніку їзди на коні вона виконувала вкрай недоречно і неправильно, пише Politeka.net.

Як відомо, легка рись (також відома як стройова рись) це вид верхової їзди, який застосовується в основному в англійському стилі верхової їзди, в якому вершник піднімається з сідла в такт з алюром коня.

Це охороняє вершника від постійних поштовхів під час їзди риссю і від тиску на спину коня. При цьому треба рухатися плавно, але ніяк не підніматися вгору-вниз, змучуючи кінь ще більше.

Основна причина підніматися під час верхової їзди – оберегтися від постійних поштовхів у сидінні під час особливо вибоїстих алюрів – рисі. Це робить їзду більш комфортною для вершника та легкою для спини коня.

Схоже, балерина цього не врахувала й навіть похвалилася своїми «навичками», але приховала коментарі, щоб не отримати хвилю критики:

«Рись. Улюблений кінний клуб "Новий вік". Сонце. Радість. Небо. Краса.😊 Я дуже люблю коней.🙏 І начебто в сідлі тримаюся впевнено.😉».

Схоже, балерина зовсім не сумує без концертів та масових репетицій. Зараз вона тренується в персональному залі і ходить займатися спортом у такий же порожній зал. При цьому Анастасія часто приховує коментарі під час публікацій особливо провокаційних постів.

Також артистка приховала можливість коментування під попереднім постом:

«Улюблений кінний клуб "Новий вік" знаходиться по сусідству нашого будинку😊 Я так люблю коней! Це один з найкращих варіантів ізоляції😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #росія #я #любов #радість #квіти #», - написала Волочкова. При цьому раніше користувачі мережі висміювали зірку за кадри з тваринами, адже раніше вона потрапила в скандал за «побиття» собачки.

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