Частина України буде страждати від спеки, а друга – від дощів з грозами
Такий прогноз дала у себе в Фейсбук популярний синоптик Наталка Діденко, передає Politeka.net. За її словами, в найближчі дні нічого особливого з погодою не відбудеться. На більшій території нашої країни очікується спека і сонце.
У західних областях України, за словами синоптика, буде трохи свіжіше за рахунок короткочасних дощів. За словами Діденко, практично на всій території Західної України будуть спостерігатися дощі, місцями з грозами та шквальним вітром.
Діденко підкреслила, що погода на решті території буде дуже небезпечною для тих, хто не готовий до літа. Вона закликала захищати голови панамками, а носи – захисними кремами. Вона назвала нинішню погоду дуже несподіваною і різкою, що особливо негативно може позначитися на українцях, які не будуть готові до таких різких перепадів температури.
Рахунки українців спустошуються, ПриватБанк зробив важливу заяву: "За одну хвилину..."
Спливла справжня причина розлучення Ані Лорак з Муратом: як у Гагаріної, «толку не буде»
Донька Кравець з "Квартал 95" розстебнула сорочку і показала свої джунглі: "Звідки така зірка впала?"
Новий бунт спалахнув в Одесі, рух заблоковано: висунуто умову
Відзначається, що 8 червня по всій Україні очікується 25-30 градусів тепла, а місцями – 31-34 градусів тепла. На Заході – 23-27 градусів.
За словами синоптика, це літо дуже швидко пройде, тому треба насолоджуватися ним.
У Києві теж найближчим часом буде сухо і сонячно. Жителі столиці зможуть насолодитися гарною погодою.
Нагадаємо, що синоптики дали аномальний прогноз на літо, що чекає українців: «Такого раніше не спостерігалося».
Як повідомляла Politeka, літній сніг і град розривають Україну, кадри погодної аномалії: які області вже постраждали.
Також Politeka писала, як червень відіграється на українцях за теплу зиму, детальний прогноз: "Зливи, грози і небезпечні...".