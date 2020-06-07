Частина України буде страждати від спеки, а друга – від дощів з грозами

Такий прогноз дала у себе в Фейсбук популярний синоптик Наталка Діденко, передає Politeka.net. За її словами, в найближчі дні нічого особливого з погодою не відбудеться. На більшій території нашої країни очікується спека і сонце.

У західних областях України, за словами синоптика, буде трохи свіжіше за рахунок короткочасних дощів. За словами Діденко, практично на всій території Західної України будуть спостерігатися дощі, місцями з грозами та шквальним вітром.

Діденко підкреслила, що погода на решті території буде дуже небезпечною для тих, хто не готовий до літа. Вона закликала захищати голови панамками, а носи – захисними кремами. Вона назвала нинішню погоду дуже несподіваною і різкою, що особливо негативно може позначитися на українцях, які не будуть готові до таких різких перепадів температури.

Відзначається, що 8 червня по всій Україні очікується 25-30 градусів тепла, а місцями – 31-34 градусів тепла. На Заході – 23-27 градусів.

За словами синоптика, це літо дуже швидко пройде, тому треба насолоджуватися ним.

У Києві теж найближчим часом буде сухо і сонячно. Жителі столиці зможуть насолодитися гарною погодою.

Нагадаємо, що синоптики дали аномальний прогноз на літо, що чекає українців: «Такого раніше не спостерігалося».

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