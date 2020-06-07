Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як відпочиває в клубі і готується до їзди на конях

Балерина вирішила показати, як відпочиває в заміському клубі і веселиться перед катанням на конях. Перебуваючи на самоізоляції, зірка вирішила похвалитися своєю фігурою і варіантом розкішного відпочинку, пише Politeka.net.

Схоже, балерина зовсім не сумує без концертів та масових репетицій. Зараз вона тренується в персональному залі і ходить займатися спортом у такий же порожній зал. При цьому Анастасія часто приховує коментарі під час публікацій особливо провокаційних постів.

цього разу артистка також приховала можливість коментування під новим постом:

«Улюблений кінний клуб "Новий вік" знаходиться по сусідству нашого будинку😊 Я так люблю коней! Це один з найкращих варіантів ізоляції😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #росія #я #любов #радість #квіти #», - написала Волочкова. При цьому раніше користувачі мережі висміювали зірку за кадри з тваринами, адже раніше вона потрапила в скандал за «побиття» собачки.

Як повідомлялося, Волочкова вже довгий час перебуває на карантині, тому свій профіль в Instagram стала оновлювати набагато рідше, все частіше з'являючись на домашніх фото і відео в недбалому вигляді.

При цьому, щоб підтримувати інтерес не особливо доброзичливою аудиторії, вона також вирішила представити досить дивне відео. Так, Анастасія Волочкова осрамилась на весь інтернет, показуючи безглузді вправи в спортзалі.

«Зміцнення м'язів спини-важливий для мене момент. Я дуже люблю фізичне навантаження у балетному або фітнес залі. Але і в домашніх умовах Тренажер можна замінити гумовим еспандером. Завтра покажу, як це робити», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Волочкова робить один підхід тяги в блоці на спину, після чого різко підскакує і демонструє розтяжці. Після цього зірка виконує вузьку тягу до спини, після чого знову демонструє розтяжку. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

Нагадаємо, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків

Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула исхудавшими ногами у вовняних чоботях