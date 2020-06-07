Кліматологи попередили українців, що від літа 2020 року можна чекати будь-яких неприємних сюрпризів

Співробітник Інституту геофізики НАН Світлана Бойченко розповіла, що погода влітку буде дуже примхливою, так як клімат в Україні змінюється, передає «Сьогодні».

За словами вченої, травень цього року був аномальним з його температурним режимом і дощами. Однак, згідно з дослідженнями, саме таким травень і має бути. Температура 15-16 градусів і погодні аномалії – це цілком собі норма для останнього весняного місяця. А те, що ми спостерігали в останні десятиліття (спека і посуха), це, як раз, аномалія.

«Кілька останніх років травень почав змінюватися, наближаючись до норми. Однак часом ми стаємо свідками теплових хвиль у квітні, причому весна починається досить різко», - пояснила Бойченко.

Вона впевнена, що цього літа українцям треба готуватися до погодних гойдалок, різких змін температури. Це означає, що будуть регулярні перепади температури від спеки до похолодання з дощами. Літо, за словами Бойченко, буде прохолодним, затяжним і дощовим.

Кліматолог зазначила, що зима та весна 2020 року побили всі рекорди по аномаліям, тому літо, найімовірніше, теж буде таким. Вся справа в зміні клімату, яка виражається в різних аномаліях.

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