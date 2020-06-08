Погода в Україні 8 червня буде нестерпно спекотною, однак місцями синоптики прогнозують сильні зливи

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

Так, на півночі країни буде 28-31 градус спеки. Вночі синоптики прогнозують від 15 до 18 тепла. Дощів не буде, хоча місцями будуть хмари.

У центральних регіонах повітря прогріється до 29-31 вище нуля. У нічний час доби похолодає до 14-17 за Цельсієм. Опадів не варто очікувати.

Схожій ситуації варто чекати жителям південних регіонів. Денні 27-31 градус буде супроводжуватися сонцем і невеликою хмарністю без опадів. Вночі стовпчик термометра покаже від 15 до 18 градусів.

Також сухо буде і на сході України. Хмари не завадять прогрітися повітрю там до 28-31 градуси зі знаком «плюс», хоча вночі показник опуститься до 13-16 за Цельсієм.

А ось на західній Україні будуть сильні дощі, але без гроз або блискавок. Тут варто очікувати денних 23-26 градусів вище нуля. А от вночі похолодає до 12-15 за Цельсієм.

Що ж стосується Києва та області, тут синоптики прогнозують теплу погоду без опадів. Вдень буде від 29 до 31 градуса тепла, а вночі близько 15-17 зі знаком «плюс».

Уточнимо, що українські синоптики зафіксували прихід метеорологічного літа в нашу країну на три дні пізніше, ніж це повинно було трапиться - четвертого червня. Середньодобова температура досягла 16,5 градуси.

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