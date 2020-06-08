Відома актриса Мирослава Карпович, зірка "Татусевих дочок", показала незвичайну фотосесію

Цього разу Карпович була зовсім без одягу і показала себе по груди. Мирослава повернулася в профіль і рукою обняла прозорий тюль, додавши таким чином ніжності фото. Кадр був зроблений чорно-білим і вийшов не тільки "полуничним", але і захоплюючим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Де б Ви не були..найважливіше місце в Світі,це там,де живе Ваше серце - Будинок.. І не обов'язково у нього повинен бути дах,колони з канделябрами, головне, щоб його завжди стосувалася черевцем пишна веселка, були відкриті навстіж вікна, біла скатертина, що йде за горизонт і він був сповнений тими,хто наповнює Ваше Серце і кожен раз так тягне назад...", - написала Карпович.

Фанати поставили майже шість тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Вай, яка краса", "Нереальна", "Красуня", "Яке гарне чудо! Взагалі не міняєшся", "Красуня, нічого нового", "яка ти тут.... смачна", "Ніжність".

Повідомлялося, що відома актриса Мирослава Карпович, зірка "Татусевих дочок", любить показувати оголені частини тіла.

На першому фото Мирослава показує голий торс і прикриває своє тіло капелюхом, щоб нічого зайвого не показати. Образ доповнила Карпович білими штанами.

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