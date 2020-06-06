Карантин дуже змінив плани Анджеліни Джолі

Про це повідомив таблоїд Mirror.

До введення обмежувальних заходів зірка Голлівуду мала намір влаштувати гучну вечірку, запросити велику кількість гостей.

Однак, але від цієї ідеї з відомих причин 45-річної Анджеліни Джолі довелося відмовитися.

Зрештою, іменинниця вирішила відзначати свій ювілей у колі своїх дітей, не запрошуючи нікого "чужого" на сімейне свято.

Тим більше, що на свято Джолі зібралися всі без винятку її діти, і навіть старший прийомний син Меддокс, який в даний момент проходить навчання в Південній Кореї, але через пандемію китайського вірусу повернувся додому до матері.

Але поки неясно, як привітав з ювілеєм колишню дружину Бред Пітт. Шанувальники досі сподіваються, що він заїхав з презентом до Анджеліни.

Варто відзначити, що в знаковий для себе день Анджеліна Джолі також пожертвувала велику суму Фонду правового захисту Національної асоціації сприяння прогресу кольорового населення. Актриса болісно переносить акції протесту, які почалися в США.

Раніше повідомлялося, що гучне розлучення з Анджеліною Джолі не дає спокою публіці. У ЗМІ повідомлялося, що через скандали на тлі розлучення з красунею, Пітт навіть перебував у депресії.

Пізніше актора почали все частіше помічають у компанії екс-дружини Дженніфер Еністон. Люди стали говорити, що пара хоче возз'єднатися. Однак, можливо, актриса просто допомагала колишньому чоловікові пережити розлучення.

Нагадаємо, що Джолі на межі, зірка розкрила справжню причину розлучення з Піттом: "Випивав і...".

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