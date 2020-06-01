Знаменита артиска Ані Лорак здивувала ніжним відео з дочкою Софією, з'явившись в ніжному образі

Як відомо, знаменита співачка не так давно зареєструвалася в підлітковому додатку "Тік-ток", в якому багато знаменитостей знімають кумедні ролики. Щоб зайняти вільний час на карантині, зірка вирішила разом з дочкою зняти кілька записів для свого профілю в Instagram. Одна з відеозаписів особливо підкорила фоловерів Кароліни, пише Рoliteka.net.

Так, в цей раз на відеозаписі Кароліна позувала разом з дочкою в похмурих вбраннях перед піаніно. Мило притиснувшись один до одного мама з дочкою про те перемовлялася. При цьому на останніх кадрах можна помітити, що мала Софія правда схожа на свою маму, а її посмішка полонила шанувальників зірки.

«❤️ Зігрійте теплом своїх коханих! Діліться відео-моментами з самими дорогими серцю людьми під мою нову пісню з хештегом #твоейлюбимой в Instagram і TikTok!», - написала співачка.

Ось що написали фолловери:

«У вас дуже гарна донечка! Здоров'я вам та злагоди вашій родині!❤️ З кожним роком Сонечка все більше і більше стає на вас схожою.😍😍😍😍😍», «Такі милі ❤️ тільки Будьте щасливі !❤️🙏🏼», «Все, що мені потрібно для щастя – це ви ❤», «Дуже ніжне🌸і красиве відео😍Такі красоточки донечка і матуся👸🌟🌷», «Красуні😻Сонечку зі святом❤️Щастя вам😻».

До цього на своїй сторінці Кароліна опублікувала нові кадри з домашнього відпочинку. Як відомо, співачка не є прихильницею демонстрацій особистого життя і всього, що пов'язано з будинком. Після розлучення співачка стала дуже потайлива і намагається поки не переживати те, як живе та з ким спілкується. Тим не менш рідкісні фото, зроблені вдома, викликають досить бурхливий захват серед фанатів.

Так, цього разу зірка позувала у картатій сорочці практично до колін і вільних джинсах темно-сірого відтінку. При цьому доповнила свій образ оригінальними босоніжками на тонкій шпильці з безліччю каменів.

«Читаю коментарі і радію, що нова пісня припала вам до душі. Кохайте і будьте коханими! ❤️ #ТвоейЛюбимой», - написала Кароліна.

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