Одна з останніх статей британських журналістів розлютила герцогиню Кембриджську Кейт Міддлтон

Про це пише таблоїд Mail on Sunday.

Повідомляється, що Кейт Міддлтон слідом за Меган Маркл має намір судитися проти видання Tatler за публікацію неправдивої та образливої статті про дружину принца Вільяма

Герцоги Кембриджські вже направили до видання вимогу видалити статтю, яку журналісти назвали "Катерина Велика".

Кейт і Вільяма обурили неточності та помилкові твердження: у статті сказано, що герцогиня нібито перевантажена і виснажена своєю роботою в королівській родині після зухвалого втечі Гаррі і Меган Маркл в США.

У статті також говориться, що між Міддлтон і Маркл були розбіжності, а принц Вільям потрапив під вплив матері герцогині.

Особливо обурило пару, що британські журналісти Кейт Міддлтон величають "болісно худою" і порівнюють з покійною матір'ю принца Вільяма, яка страждала розладом шлунку.

"Це така жорстока колючка. Це сексизм і ганьба жінки в гіршому своєму вигляді. Tatler може подумати, що у нього імунітет, оскільки його читають в королівській родині, і його можна знайти на кожному кавовому столику в кожному "розумному будинку". Але це не має значення. Герцогиня, від природи сором'язлива жінка, робить все, що в її силах", - розповів у коментарі журналістам обізнаний інсайдер.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон обігнала у рейтингу найкрутіших жінок навіть Єлизавету II.

Фахівці провели опитування 2000 респондентів і з'ясували: Кейт Міддлтон (23%) удостоїлася звання "найкрутішої" з 25 жінок. "Срібло" дісталося Мішель Обамі (21%), а на третьому місці опинилася королева Єлизавета II (20%).

"Кейт показала, наскільки вона крута і надихаюча", коли спілкувалася по відеозв'язку з людьми з дому претарелых, займалася проектом для фотографів "Hold Still" та іншими речами, які покладені герцогині", - говорилося в повідомленні.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

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