Незабаром в Україні стартує третій етап пом'якшення карантину через китайський вірус

Карантин в Україні продовжений до 22 червня, однак Кабінет міністрів готується ввести з 1 червня вже третій етап ослаблення обмежень.

Зокрема, з 1 червня в Україні відкриються спортзали й басейни, окрім трьох областей, які за даними поточної епідемічної ситуації не відповідають критеріям для подальшого пом'якшення карантину.

Крім того, відновлять рух приміських і міжобласних потягів і запрацюють спортзали. Абітурієнти зможуть скласти ЗНО. Крім того, запустять фото - і відеофіксацію порушень ПДР і введуть в обіг монету номіналом 10 гривень.



Укрзалізниця з 1 червня почне перший етап відновлення курсування приміських поїздів. Так, з цього дня перезапустять свої маршрути 214 приміських потягів у 10 областях: Харківській, Полтавській, Луганській, Донецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Черкаській, Житомирській та Хмельницькій.

Під час проїзду в потягах пасажири повинні бути виключно в захисних масках. Під час посадки у вагон у них будуть вимірювати температуру тіла. Провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту. Перед і після кожного рейсу буде відбуватися санобробка вагонів. Заповнювати вагони будуть лише наполовину, в шаховому порядку.

З 1 червня МJP дозволило українцям відвідувати спортзали, фітнес-центри і навіть басейни З 1 червня в Україні запрацюють басейни. Це стосується тих областей, в яких сприятлива епідеміологічна ситуація.

Щоправда, кількість відвідувачів у закладах не повинна перевищувати 10 осіб. МОЗ видав рекомендації для роботи спортивних комплексів:

1. Під час проведення індивідуальних занять можна, щоб один чоловік знаходився на площі 10 квадратних метрів. Якщо це групові заняття – не більше ніж одна людина на 5 квадратних метрів.

2. Проведення групових і командних занять має відбуватися виключно за попереднім записом.

3. На вході повинні розмістити спиртові антисептики. Доцільно розмістити яскравий покажчик про необхідність дезінфекції рук (банер, наклейку).

4. В зоні проведення занять рекомендують розмістити додаткові антисептики в невеликій тарі, паперові рушники, а також урни для їх утилізації.

Тренажери для кардіо-тренувань, якими користуються тривалий період часу, радять розмістити з інтервалом в не менше ніж 2,5 метра один від одного.

Варто нагадати, що додаткова сесія ЗНО запланована на 23 липня – 11 серпня, а результати будуть розміщені до 14 серпня. У цьому році для участі в додатковій сесії ЗНО виділять бонусний період реєстрації. Всі, хто не зміг зареєструватися протягом 3 лютого – 24 березня, зможуть зробити це 25 травня – 9 червня.



У той же час, в Києві запрацюють: дитячі садки, школи для 11 класів (здача ЗНО), заклади професійної та вищої освіти (для випускників та абітурієнтів), готелі (але без роботи ресторанів – в Україні відновили роботу з 22 травня), дитячі юнацькі спортивні школи, спорткомплекси та фітнес-зали (але без роботи басейнів), пляжі і зони відпочинку, кладовища (для відвідин).

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі з 1 червня переходять на літній графік роботи – з 6:00 до 20:00.

Оскільки карантин в Україні продовжили мінімум до 22 червня, то обмеження на перетин лінії розмежування все ще діють. Перетнути її можна тільки за окремим рішенням командувача Об'єднаних сил на підставі надзвичайних обставин гуманітарного характеру.

З 3 червня НБУ запустить в обіг нові монети номіналом 10 гривень. Вони поступово мають замінити десятигривневі купюри.

Так, на першому етапі НБУ введе в обіг 5 мільйонів монет номіналом 10 гривень. Їх розподілять між підрозділами Нацбанку в регіонах України. Відділення НБУ будуть передавати монети банкам, а банки – своїм клієнтам, підприємствам торгівлі та громадянам.

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