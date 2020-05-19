Американська фитнес-модель Лексі Кай влаштувала зйомки в зухвалих ковбойських чоботях

Лексі Кай любить балувати фанатів кадрами, зробленими на природі, під час роботи над рекламою спортивних костюмів і відпочинку на пляжі. При цьому не забуває дівчина хвалитися ідеальним тілом після тренувань в домашніх образах. На цей раз вона поділилася роликом, позуючи в коротенькій чорній сукні, повідомляє Politeka.net.

Так, в цей раз дівчина в модних чоботях потрясла виглядом і засвітила ідеальне тіло в досить тісній сукні чорного кольору:

«Вибач, я пропустила твій дзвінок, я танцювала під рінгтон 🎶 @BangEnergy Bangster Berry 🎶», -написала Лексі.

Як і очікувалося, фанати одразу ж почали коментувати побачене:

«Дивовижний смак 💯🔥🔥👍🏽», «Beauty💥🔥 люблю це! Я повинен спробувати цей аромат 🤩», «😍 Я вмираю від привабливості! ❤️», «Дуже красива ❣️ Lady❤️❤️❤️❤️❤️», «Te vez maravillosa 💞💞💞💞❤️», «Вау ... виглядає дійсно чудово», «💃😍😘 Ти виглядаєш дуже гарно! @iamlexikai 💖💖💖», «Завжди так чудово! 😍❤️❤️❤️».

За ефектними знімками Лексі Кай в Инстаграме вже спостерігають понад 730 тисяч осіб. Зазначимо, молода знаменитість знімається для модних журналів і є затребуваною моделлю, хоча раніше Лексі пройшла досить складний шлях від офіціантки в барі до однієї із самих жарких моделей на Instagram-просторі.

Трохи дитяче личко знаменитості допомогло їй стати ще популярнішим, фанати масово відзначають, що дівчина виглядає "лялечка". Варто також відзначити, що фітнес-модель славиться спекотної фігурою - пишні стегна, наявність 4 розміру грудей, подкаченные форми. Всі ці достоїнства допомогли знаменитості стати ще популярнішим.

Нагадаємо, що знаменита фітнес-модель повністю роздяглася: шанувальники побачили всі заборонені місця

Як повідомляла Politeka, знаменита фітнес-модель провела екскурсію по своєму ідеального тіла.

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