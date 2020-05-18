Українська співачка Тіна Кароль показала стильний кадр, позуючи в незвичайному напівпрозорому платті, зробленому з блискучих каменів

Перебуваючи на карантині Тіна не сумує - активно займається собою, проводить довгоочікуване вільний час із сином, працює над альбомом і навіть інтригує своїм особистим життям. Цього разу співачка зробила несподівану заяву, передає Politeka.net.

У розділі Сторі в соціальній мережі Instagram артистка опублікувала несподіваний кадр з серйозною підписом. Так, співачка позує у сукні кольору металік, більше нагадує кольчугу. При цьому сама сукня складалася з маленьких кіл різного розміру і сполучених між собою.

Наряд вдало підкреслив фігуру знаменитості, а прозорий вигляд надав тій пікантності. Однак не це привернуло увагу фанатів. Підпису зірка написала дещо важливе:

"Сцена – моя пристрасть, спокій – моє натхнення. Я приготувала вам особливі сюрпризи про те, про що мовчала багато років", - заінтригувала Тіна.

До цього артистка блиснула стильним вбранням, вдало подчеркнувшем її фігуру і гідності. Як відомо, у фіолетовому платті з пайеток вперше Тіна з'явилася під час зйомок проекту "Танці з зірками" в якому брала участь у ролі ведучої.

На фан-акаунті знаменитості з'явився кадр, на якому співачка з'явилася в знаменитому стильному вбранні без бретелей, але з чорними вставками тканини на грудях. Ідеальний образ - плаття в підлогу і підібрані прикраси з камінням - вдало поєднувалися разом з макіяжем зірки.

До речі, під постом фанати відразу ж почали згадувати найкращі образи знаменитостей, у яких вона з'являлася останнім часом. Не обійшлося і без уминаний нарядів Тіни на "Голосі", в якому вона перемогла разом з юним учасником.

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