View this post on Instagram

Я много раз участвовала в проекте «Танцы со звездами» – в разных сезонах, в разных ролях и даже странах. А благодаря карантину я могу смело записать себе в резюме еще один проект танцев со звездами. 🤩🤗⠀ Когда в начале карантина я делала для вас первый из прямых эфиров с танцевальными уроками, я даже не подозревала, что их будут смотреть, а главное, что так много талантливых людей будут танцевать вместе со мной. 💪Вы настоящие звезды! Сегодня я хочу сказать вам большое спасибо за каждую пятницу, которую мы провели вместе. За каждый танец, который вы станцевали, и за каждое видео, которое вы снимали и выкладывали.⠀ Мой муж говорит, что нет нерешаемых проблем, есть неверно подобранный плейлист, но я бы поправила его и сказала, что главное – верно подобрать ритм. Мы обязательно еще потанцуем, а пока я предлагаю вспомнить наши уроки и еще раз похлопать всем, кто затанцевал этот карантин. 🥳💃🕺