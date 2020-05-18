Дворазова чемпіонка світу з бальних танців Альона Шоптенко показала топ гарячих моментів зі своїх майстер-класів онлайн, які проводила під час карантину

Як передає Politeka.net, зірка поділилася відеонарізкою у своєму мікроблозі в Instagram, в якій показала улюблені шматочки із занять (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Ви готові танцювати?", - запитує з екрану на початку відео Шоптенко.

Після цього красуня запалила в чорному платті, несамовито виляючи стегнами. А чого тільки вартий її пристрасний номер в бежевому вбранні.

"Коли на початку карантину я робила для вас перший з прямих ефірів з танцювальними уроками, я навіть не підозрювала, що їх будуть дивитися, а головне, що так багато талановитих людей будуть танцювати разом зі мною. 💪 Ми обов'язково ще потанцюємо, а поки я пропоную згадати наші уроки і ще раз поплескати всім, хто затанцював цей карантин. 🥳💃🕺", - підписала зірка відео.

Шанувальники за кілька годин поставили понад 10 000 лайків, а також щедро віддячили кумирові компліментами в коментарях.

"Альона, на наших танцях у мене стали стрункішими ніжки!! Особливо після джайву😂🔥🔥 Я в захваті!"

"Кожну п'ятницю кидала все і танцювала півдня не дивлячись ні на які турботи😍😍 це було чарівно! Спасибі велике❤️"

"Маленька,я тебе люблю,обожнюю.Ти чудо яке янголятко"

"Супер браво, всі дуже красиво танцювали 👍🙌❤️"

Раніше ми повідомляли, Шоптенко здивувала "домашнім" фото - без краплі макіяжу і в простенькій одежі. Красуня поділилася своєю журбою: «Перед вами людина, яка наївно думала, що зможе потрапити на манікюр без попереднього запису хоча б на цьому тижні. Ну що, дівчатка, хто крайній?».

Нагадаємо, що Олена Шоптенко влаштувала спекотні танці в рваному плаття: "Така легкість".

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