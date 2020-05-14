Найскандальніша учасниця нового сезону популярного шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком розповіла, на які жертви доводиться йти на проекті

В останньому випуску шоу «Холостяк-10» стало відомо, які дівчата залишаться на проекті у фіналі. Зараз залишилося лише три учасниці: Дана, Даша і Віка, тому увага до них особливо збільшено. Приміром, найскандальніша учасниця Дана Оханская викликала бурю в соціальній мережі Instagram новими фото, пише Politeka.

Так, Дана розповіла, що іноді церемонії тривають «вічність» - від 4 до 6 годин, тому витримати напругу стає нереально. Дівчина показала, як в останній раз їй вдалося підкорити головного холостяка проекту.

«Церемонії іноді тривали вічність (4-6 годин) 🙄⏳⠀ Тому стояти на підборах часто не вистачало сил 😁🙈 І все-таки я чекала-чекала і дочекалася ... свою 10-ту троянду 🌹», - написала Дана.

Ось що написали користувачі мережі у відповідь: «Хоча б Віка поїхала!», «милашка», «Буду, я сподіваюся, що саме ти виграеш😘», «А як знімають коментарі учасниць під час церемонії? І перед відправлення додому? Роблять перерви або вже після самої церемонії?», «Красуня! А Христині тут як 13 років 😅», «Дуже класні образи були на цій церемонії 😍».

Раніше також повідомлялося, що під час шоу молодий чоловік Макс Михайлюк встиг навіть порушити правила проекту і в таємниці від дівчат зустрівся з їх мамами. Дізнавшись, що Дана обожнює робити фото, він влаштував з нею незвичайну фотосесію.

Як з'ясувалося, дівчата навіть є традиція - робити фото з країн, де вона буває вперше. Макс не зміг відмовити своїй фаворитці і погодився на зйомку. Дана на своїй сторінці представила цілий фотозвіт, ніж чимало розбурхала користувачів Instagram.

До цього ми писали, що самим неоднозначним моментом, на думку користувачів мережі, став інтимний вечір Дані разом з Максом під час посиденьок на дивані. Дівчина зачитала йому вірш в неприпустимій близькості і нарвалася на безліч заздрісних коментарів.

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