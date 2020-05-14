Український співак Віталій Козловський вразив розповіддю про серйозний конфлікт з продюсером Ігорем Кондратюком

Про це він повідав, зігравши в «Правду або дію» з Олею Поляковою в прямому ефірі в соцмережі.

Козловський розповів, що коли захотів піти від продюсера, з яким створив свої найвідоміші хіти, запропонував йому, що протягом трьох-п'яти років виплачувати гроші, які заробляв за два роки співпраці. Але запропонована сума Кондратюка не влаштувала.

«Він на цю суму не погодився і сказав: "Послухай, хлопчику. Подобається тобі це чи ні, але ми порадилися з юристом, і ти мені повинен 300 тисяч доларів. Не питай, за що стільки коштує твоя свобода», - згадує співак.

За словами Козловського, Кондратюк підмовив представників шоу-бізнесу не працювати з співаком.

«Коли я пішов від нього, я жив просто в пеклі. Для мене всюди закривалися двері, мене викликали всі музичні редактора і говорили: "Приїжджав Кондратюк і говорив: "Не ставте його в ефір, будьте солідарні зі мною, я ж продюсер". Вони не знали, яку брудну війну він веде зі мною», - каже артист.

Козловський розповів, що після проекту "Шанс", в якому він переміг у 2002 році, його розкручувала ціла коаліція людей, включаючи Кондратюка і Влада Ряшина. І спочатку все влаштовувало виконавця, але незабаром залишився тільки Кондратюк і ситуація різко змінилася. Співак розповів, що його не допускали ні до творчої частини проекту, ні до фінансової, а змушувати тільки співати те, що скажуть.

"Бухгалтерський звіт мені показували тільки в кінці року, і з мене робили дурня. Я вів свої підрахунки і думав: "О, нарешті я вийшов в плюс". А мені казали: "Ну, в цьому році ми знову в мінусі, все у нас дуже хреново". Були проекти, за які я не брав гонорар зовсім: головне, щоб ті люди, які мною маніпулювали, сказали мені, як собачці: "Все добре, на тобі, Тузик, шматочок м'яса". Але завжди все було погано, грошей завжди немає, і я вирішив, що віддам всі борги й піду", - розповів артист.

Козловський також вразив розповіддю про квартирі, за яку переплатив Кондратюку 140 тисяч доларів. Житло було куплено на дружину Кондратюка, і потім через років 5 передалася Козловському. Він виплатив за неї 340 тисяч доларів. А пізніше артист зустрів колишнього господаря квартири і дізнався, що вона була продана за 200 тисяч.

Козловський додав, що все ще продовжує судитися з колишнім продюсером, на якого були записані всі пісні.

«Ти виходиш до народу співати нові пісні, зал скандує "Шекспір", "Піна колада", "Небо плаче", і я як слуга народу, вибачте, як залежний від цих емоцій людей, їх співав. На кожному концерті був якийсь чоловік від Кондратюка, він це знімав, а потім приходили позови. Ще досі йдуть суди, але я сподіваюся, що в найближчий рік це закінчиться», - каже співак.

Козловський зазначив, що неодноразово намагався вирішити ситуацію мирно, але Кондратюк не йде на контакт.

«Для мене він був духовним наставником, я до нього прислухався більше, ніж до рідного тата, а потім раптом він робить щось таке, щоб тебе просто не стало», - зазначив артист.

Козловський додав, що без Кондратюка його заробіток різко зріс, і він ні разу не пошкодував, що пішов від продюсера. При цьому він закликав усіх не боятися і йти до своєї мрії.

Нагадаємо, в 2012 році український шоу-бізнес сколихнула звістка про розірвання контракту між Віталієм Козловським та його продюсером Ігорем Кондратюком. Після дев'яти років співробітництва співак вирішив піти від продюсера. Тоді між ними і почалися судові тяжби.

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