В Україну повернеться тепло, проте разом з ним прийдуть і дощі на більшій території країни

Такий прогноз на четвер, 14 травня, представили синоптики Укргідрометцентру. За їх даними, опади очікуються майже по всій країні, крім сходу і півдня. У більшості областей буде хмарно з проясненнями. Також зазначається, що крім дощів, можливі грози. На лівобережжі опади будуть незначними.

Вночі температура в Україні опуститься до +3…+7 градусів. Трохи тепліше буде в західних, південних і центральних областях, де стовпчики термометрів покажуть від +8 до +10 градусів.

Вдень температура у західних областях досягне позначок +13…+16 градусів. На Закарпатті, а також в Чернівецькій і Вінницькій областях повітря прогріється до +23 градусів. На півночі країни буде найхолодніше. Там температура досягне лише +12…+14 градусів. В центрі вдень температура також підвищиться до +23. На півдні і сході країни буде трохи прохолодніше – до +22.

Вітер південний з переходом на північний, 7-12 м/с. В центральних і південних областях, а також у Карпатах, можливі пориви до 15-20 м/с.

Синоптики також попередили про те, що в східних районах Одеської, Миколаївської та Запорізької областей 14 травня збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко попереджала, що зміни погоди в Україні будуть пов'язані з тим, що місце антициклону над країною займе циклон з атмосферними фронтами.

У зв'язку з цим 14 травня дощі пройдуть спочатку в північних і західних областях, потім у Вінницькій області, а під вечір доберуться до центральних областей та Одещини. При цьому Діденко зазначає, що крім дощів, можливі грози.

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