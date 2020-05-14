В Україну повернеться тепло, проте разом з ним прийдуть і дощі на більшій території країни
Такий прогноз на четвер, 14 травня, представили синоптики Укргідрометцентру. За їх даними, опади очікуються майже по всій країні, крім сходу і півдня. У більшості областей буде хмарно з проясненнями. Також зазначається, що крім дощів, можливі грози. На лівобережжі опади будуть незначними.
Вночі температура в Україні опуститься до +3…+7 градусів. Трохи тепліше буде в західних, південних і центральних областях, де стовпчики термометрів покажуть від +8 до +10 градусів.
Вдень температура у західних областях досягне позначок +13…+16 градусів. На Закарпатті, а також в Чернівецькій і Вінницькій областях повітря прогріється до +23 градусів. На півночі країни буде найхолодніше. Там температура досягне лише +12…+14 градусів. В центрі вдень температура також підвищиться до +23. На півдні і сході країни буде трохи прохолодніше – до +22.
Фаворитка Макса Михайлюка на проекті "Холостяк" перейшла межі дозволеного: "Прямо на ліжку..."
Блондинка з "Квартал 95" зігнулася вдвічі й дико потрясла своїми "булочками": "Ну, божевільна..."
Самовпевнений онук Пугачової зняв кліп на дачі, зачепило не тільки бабусю: "Кошмар, не ображайся"
Як виглядають сестри-красуні Брежнєвої, Лободи, Фріске та інших зірок: рідкісні фото
Вітер південний з переходом на північний, 7-12 м/с. В центральних і південних областях, а також у Карпатах, можливі пориви до 15-20 м/с.
Синоптики також попередили про те, що в східних районах Одеської, Миколаївської та Запорізької областей 14 травня збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко попереджала, що зміни погоди в Україні будуть пов'язані з тим, що місце антициклону над країною займе циклон з атмосферними фронтами.
У зв'язку з цим 14 травня дощі пройдуть спочатку в північних і західних областях, потім у Вінницькій області, а під вечір доберуться до центральних областей та Одещини. При цьому Діденко зазначає, що крім дощів, можливі грози.
Нагадаємо, зливи і грози відступлять, але травень готує нове випробування українцям.
Як повідомляла Politeka, травень завдасть новий холодний удар, названа дата: важливе попередження синоптика.
Також Politeka писала, що аномальна буря обрушилася на Україну: з'явилися кадри з епіцентру.