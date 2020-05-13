Співак Микита Пресняков влаштував скандал після того, як Алла Пугачова опублікувала його кліп

Як повідомляє Politeka.net, онук Примадонни не стримався і відповів хейтерам у коментарях під відео в Instagram (щоб подивитися, скрольте вниз).

Микита Пресняков вже п'ять років виступає з групою Multiverse, але поки не завоював такий народної любові, як бабуся і батьки. Напередодні він записав відеокліп на пісню "Тінь" в парі з Женею Мильковским з групи «Нерви».

Алла Пугачова поділилася успіхами онука у своєму мікроблозі, однак не все поділили її захоплення. Примадонні дісталася чимала частка критики за те, що вона просуває молодого виконавця, який не може пробитися сам.

"Навіщо просувати? Так, талановита бабуся, небезуспешный батько, затребувана і улюблена багатьма мама, але от на ньому природа явно відпочиває!", - написав один з критиків в соцмережі.

Коментар отримав такий широкий резонанс, що на нього відгукнувся навіть сам автор кліпу. Микита Пресняков заявив, що у нього є шанувальники, а Пугачова зробила репост по доброті душевній.

"Повірте, мені просуватися на вашу аудиторію тільки в мінус", - написав музикант в коментарі. - "Бабуся просто приємне, мабуть, хотіла зробити! У мене є своя аудиторія, і я її дуже люблю. Ми поділяємо смаки в музиці".

Після цього Микита Пресняков розкритикував хейтера за поспішне думку. Він закликав конструктивно оцінювати творчість артистів і не піддаватися першому враженню:

"Послухати, наприклад, альбом гурту, над яким людина працювала 5 років копітко. Тоді б і могли конструктивну критику скласти, і її цікаво було б почитати. Ваше повідомлення виглядає, ніби у вас психічні проблеми з-за віку".

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