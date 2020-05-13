Дочка відомої української співачки Олі Полякової Маша показала себе в незвичайному вигляді

На фото Маша була прикрита спанбондом, а в роті у неї щось фіксувало губи, щоб було видно зуби. Полякова прикрила очі чорними окулярами і показала два пальці на камеру. На тлі можна побачити умивальник і стілець. Що сталося з дівчиною невідомо, можливо робила якісь процедури на зубах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки. Все із-за того, що Маша опублікувала знімок в сторіс Инстаграма, де таких функцій не присутній.

Раніше ми повідомляли, що Оля Полякова влаштувала шалені розваги з Ольгою Сумською в прямому ефірі.

Під час ефіру Полякова задавала артистці каверзні питання і змушувала її виконувати не самі пристойні завдання. У якийсь момент Сумської навіть довелося станцювати стриптиз, розстебнувши свою кофту і продемонструвавши вражаючу декольте.

Повідомлялося, що українська співачка Оля Полякова і телеведучий Олексій Суханов вирішили провести спільний ефір і повеселити користувачів мережі.

Полякова починала свій ефір з келихом вина і світлої толстовці, а закінчила в майці і з вусами під носом. Суханову ж довелося собі намалювати кетчупом окуляри на обличчі.

Нагадаємо, Полякова публічно зчепилася з Лободою, спливли брудні деталі скандалу

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