Телеведучого Савіка Шустера помітили під час візиту до Михайла Фьодорова

Відомий український журналіст та телеведучий потрапив в епіцентр мітингу, який влаштували у центрі Києва перевізники через заборону на внутрішні і міжнародні перевезення. Про це розповів Телеграм-канал Klymenko Time (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Ведучий заявив, що приходив на консультацію до міністра цифрової трансформації Михайлу Фьодорова для того, щоб обговорити з ним «електронну демократію».

Помітивши ведучого, протестувальники звернулися до нього з проханням підтримати їх мітинг і «висловити свою підтримку бізнесу». Однак, Шустер відмовився.

«Ні-ні-ні-ні, це не моя платформа», - заявив журналіст.

При цьому він погодився запросити перевізників на «свою платформу», однак зробив це досить розпливчасто. Після цього він поспішив "втекти" від незадоволеного натовпу.

Зазначимо, що перевізники скаржаться на те, що через карантин вони залишилися зовсім без засобів до існування.

Варто відзначити, що Михайло Фьодоров і очолюване ним міністерство цифровий трансформації опинилися в центрі скандалу через програми «Дія». Так, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що в мережі «зливають» персональні дані українців, які зареєструвалися в цьому мобільному додатку для оцифровування документів.

Скандал прокоментував також прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він заявив, що витік даних українців, які днями були виставлені у відкритий доступ в одному з Телеграм-каналів, сталася ще півроку тому і не має нічого спільного з додатком «Дія». За його словами, за фактом витоку відкрито кримінальне провадження.

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