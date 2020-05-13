Екс-учасниця групи «ВІА-Гра» Санта Дімопулос похвалилася ідеальним лицем поблизу і викликала фурор серед шанувальників

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, зірка розповідає, що у неї довгий час були проблеми з шкірою, з-за чого вона була змушена звернутися до фахівців. Проте після створення спеціального догляду, проблема вирішилася.

На самому знімку Дімопулос позує поблизу, демонструючи бездоганне обличчя. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Гарна дівчинка», «найкрасивіша жінка в світі», «умиротворена тут», «кішечка», «красуня», «неймовірна краса», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, колишня солістка групи «ВІА-Гра» Санта Дімопулос порадувала шанувальників і показала своїх підрослих дітей.

«Мама – найголовніше і сакральне слово в нашому житті. Мама – «будинок», куди завжди хочеться повернутися. Мама – безумовна любов і прийняття. Мама – це життя», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Дімопулос позує разом зі своїми дітьми: Даніелем Джеджулою (від зоряного шоумена Андрія Джеджули) і малою Софією (від бізнесмена Ігоря Кучеренко, який старший за неї на 18 років). Зворушливі знімки спровокувала бурхливі коментарі з боку її прихильників.

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