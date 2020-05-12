Переможець «Танців з зірками», хореограф Женя Кіт відсвяткував першу річницю весілля зі своєю красунею дружиною

Пара одружилася рівно рік тому – 12 травня. Як повідомляє Politeka.net, пост з привітаннями з'явився на сторінці телеканалу «1+1».

З нагоди річниці Кіт зворушливо звернувся до своєї дружини Наталії:

«Ти мій найдорожчий скарб! Найніжніша і найгарніша квітка, яку я тільки бачив! Ти моя душа! Ти моє повітря! Ти мій всесвіт! Ти найкраще, що зі мною сталося! Я тебе люблю!».

Публікацію супроводжують спільні фото щасливої пари. На них Кіт позує в простому білому костюмі з сорочки і штанів, а ось його дружина продемонструвала всю свою красу в розкішному вбранні. На ній оригінальне сріблясте плаття з глибоким декольте і розрізом на спідниці і рукавах.

Шанувальники пари пишуть свої вітання в коментарях.

«Прекрасна пара... щастя вам», «Дуже красива пара!», «Романтичні, сексуальні. Ви бомбастична пара», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Женя Кіт порадував шанувальників яскравим знімком з шоу. На знімку Кіт з'явився в спокусливому образі мачо. На ньому були надіті чорні штани з низькою посадкою, які підкреслили його ідеальний прес. Образ Кіт доповнив кепкою і підтяжками.

«Я знаю. Жінки дуже уважні створіння. Що помітили, дівчатка? Гортайте фото і пишіть коментарі!», - написав хореограф, вирішивши зіграти з шанувальниками в гру.

Нагадаємо, переможець "Танців з зірками" Женя Кіт змусив жінок червоніти, показавши голий торс.

Як повідомляла Politeka, переможець "Танців з зірками" засвітився з відомою красунею.

Також Politeka писала, що переможець «Танців з зірками» показав, як розважається з гарячою дружиною під час карантину.