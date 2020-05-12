Відома балерина Анастасія Волочкова показала, незвичайний образ, позуючи зі спідницею на голові

Балерина представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram незвичайний знімок, на якому постала чи то з спідницею, чи то з балетною пачкою на голові. При цьому, щоб не стати посміховиськом, як це зазвичай буває, знаменитість приховала можливість коментування постів, пише Politeka.net.

Волочкова вже довгий час перебуває на карантині, тому свій профіль в Instagram стала оновлювати набагато рідше, все частіше з'являючись на домашніх фото і відео в недбалому вигляді.

При цьому, щоб підтримувати інтерес не особливо доброзичливою аудиторії, вона вирішила представити досить дивний кадр, в якому була в короткому костюмі, що складається з шорт і майки з тигровим принтом, за який її вже не раз критикували.

Беларина в улюбленій манері хотіла пожартувати над фоловерів в Instagram:

«вся справа в капелюсі.😂 І в красі.😊🌺», - написала Волочкова.

До цього артистка показала себе в сірому боді під час того, як позувала у ванній звично повернувшись боком, щоб продемонструвати свої форми після тренувань:

«Ну, начебто, я в формі.🤷‍♀️ Ніякої карантин не вплинув на збільшення у вазі ні грама!💃 Тому що, поки сидимо вдома, у мене з'явилося більше часу працювати над своїм тілом. Щоденні заняття та репетиції. Лазня і Купіль. Вранці з'їла пів-чашки овочевого гострого 🌶бульйону. Увечері мене чекають два варених яйця в смятку.😊

І, може вдень, якщо проголодаюсь, з'їм зелений салат.🥬🥒😊 А як Ви харчуєтеся?🐣 Головне, не розпускайте себе і не лінуйтеся! Гімнастику можна робити і на двох квадратних метрах.💪 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Анастасія.

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