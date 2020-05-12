Знаменита артиска Ані Лорак здивувала спортивням образом під час прогулянки

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна показала в розділі Сторі незвичайний домашній кадр. На новому фото зірка позувала без макіяжу, приховуючи під вільною футболкою свою фігуру, пише Рoliteka.net.

Зараз співачка перебуває на карантині, однак останнім часом вона воліє зрідка влаштовувати прогулянки, ділитися архівними кадрами з концерту і розповідати про свої будні. Варто відзначити, що за цей час вид зірки помітно змінився.

І хоча Лорак запевняє, що важить вона всього 52 кілограми, на фото помітно, що вона погладшала.

Зазначимо, схожі нові кадри стали також підтвердженням – вираз обличчя співачки виглядало під час її прогулянки неприродно і опухше, також, як і очі. При цьому можна помітити, що співачка була без макіяжу. Раніше шанувальники відзначили, що зірка вже схожа на Таиссию Повалій, яка робила пластику багато разів.

Також на своїй сторінці Лорак показала удивителньо струнку фігуру, акцентувавши увагу на тонкій талії в чорній сукні довжиною нижче колін. Доповнила наряд артистка акуратно зібраним волоссям і легким макіяжем на обличчі з акцентом на виразні вилиці. Однак, увагу фоловерів привертають саме прикраси зірки - масивні сережки-кільця з великими каменями.

«Дивимося вперед! У кожному дні є свої фарби! Посміхайтеся! Цілуйте улюблених!», - пише Лорак під постом.

Ось що відповіли шанувальники:

«Кароліна, ти сама чари 😍❤», «Неповторна 😍 Доброго вам дня, дорогі! Як ваш настрій? ❤️», «З Добрим Ранком, Ані! Гарного вам дня!», «Доброго ранку!😍❤️», «Доброго ранку!Яка ж красива!А фігура просто бездоганна!», «Тобі корсет перетягнули – як ти дихаєш?», «Спасибі за побажання❤️, це взаємно 💋. Гарного настрою , дуже красива😻».

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