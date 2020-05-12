Сатурн змінює напрямок свого руху і стає ретроградним, цей період триватиме з 11 травня по 29 вересня
Астрологи попереджають, що це помітно позначиться на житті людей.
Сатурн — планета повільна і важка. Вона неспішно переміщується зі знака в знак і надовго затримується в кожному з них. Слідчо та зміни приносить такі ж важкі і фундаментальні.
Найбільших змін слід очікувати тим, хто займається політикою, бізнесом і законодавством.
Сатурн, а тим більше ретроградний, це мінус, але він в «своєму» знаку Козерога — і це плюс. Тому варто розраховувати на позитивний результат у справах. Однак важливо врахувати, що для його досягнення доведеться дуже серйозно попрацювати і подолати всі перешкоди та труднощі на шляху, а вони будуть.
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Період ретро-Сатурна нагадує рух по смузі перешкод, де постійно треба через щось перестрибувати і переступати. Але тим, хто її гідно пройде, в середині осені обіцяно призове місце.
В період ретроградного Сатурна можуть нагадати про себе події з далекого минулого, коли ви піддавалися слабостей і пристрастям, переступали мораль, здійснювали безвідповідальні вчинки і не віддавали звіт в тому, що робите. Незважаючи на закінчення терміну давності, доведеться за все відповісти і, по можливості, виправити. Адже Сатурн – це ще й охоронець карми і закону.
Символом планети є серп і це не випадково – що посієш, те й пожнеш.
Увага в період ретроградного Сатурна потрібно приділ своєму здоров'ю. Це час загострення хронічних хвороб і діагностування нових захворювань, пов'язаних з хребтом, та опорно-руховим апаратом, кістками, суглобами і зубами. Лікування і відновлення може стати тривалим і нелегким.
Сатурн відповідає за порядок, дисципліну відповідальність. Саме ці якості він буде тренувати у нас, «підкидаючи» відповідні ситуації.
Що робити в період ретроградного Сатурна:
- Відкласти початок довгострокових проектів із-за повільного розвитку і можливих труднощів;
- Уникати конфліктів і суперечок з начальством, навіть якщо ви праві;
- Ретельно виконувати всі завдання по роботі, навіть якщо вони виглядають безглуздими;
- Працювати доведеться серйозно і ретельно, не варто чекати швидких результатів;
- Переосмислити вчинки минулого та зробити висновки;
- Рішення потрібно приймати уважно, вдумливо зважувати всі за і проти;
- Як у фізичному, так і в емоційному плані необхідно розраховувати свої сили і не брати на себе занадто багато;
- Важливо берегти хребет.
- Варто проявити турботу про старших;
Що не можна робити в період ретроградного Сатурна:
- Витрачати гроші даремно і брати кредити;
- Випускати з-під контролю важливі справи;
- Сваритися зі старшими колегами;
- Робити безрозсудні вчинки;
- Починати якусь нову справу;
- Займатися незаконною діяльністю.
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