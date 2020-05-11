Профілактика вірусу з Китаю за допомогою комплексних вітамінів ніяк не допоможе вам посилити імунітет
Про це повідомляє Politeka з посиланням на його сторінку в Instagram.
«Для профілактики інфекційних хвороб не приймають вітаміни, це марно. Їх слід пити при доведеному авітамінозі — якщо у вас не вистачає якогось вітаміну, чому він не засвоюється, або якщо ви не можете пити, їсти, ковтати, або якщо в результаті неправильного харчування організм чогось недоотримує», - йдеться в повідомленні.
Комаровський стверджує, що подібні вітаміни можуть допомогти тільки в одному випадку.
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«Також якщо ви неправильно підготувалися до самоізоляції і накупили пива, чіпсів і горішків, тоді, звичайно, у вашому організмі багато чого не вистачить. І в цьому випадку комплексні вітаміни не завадять», - підкреслив він.
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Лікар активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з передплатниками різними порадами.
Так, Комаровський опублікував пам'ятку Всесвітньої організації здоров'я, як допомогти дітям від трьох до чотирьох років рости здоровими і щасливими.
Малюки повинні проводити біля екранів не більше години в день. Фізична активність повинна становити хоча б 180 хвилин в день, з яких 60 хвилин - активні заняття.
Сон малюків повинен становити від 10 до 13 годин.
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