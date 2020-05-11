Пишногруда онука Михайла Боярського, Катерина, похвалилася тілом в темному топі
Красуня опублікувала кілька фото, на яких постала в топі на тонких бретельках, пише Politeka.net.
Таким чином, Катерина виділила свої пишні груди. Два пояси обплели її тонку талію.
Глибоке декольте і довжина верху наряду дозволила помилуватися неймовірно красивими формами - пишними грудьми і тонкою талією. Зверху онука зірки натягнула шкіряну куртку.
Також красуня одягла рвані джинси. А завершили образ красуні великі кільця у вухах.
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Катерина вирішила ніяк не підписувати фото, а тільки поставила грайливий смайлик.
За 20 хвилин пост зібрав майже 200 лайків і трохи коментарів.
"Шикарна🔥", "канеш шикарна, з таким то дідом", "Внучка гідна свого діда!! Краса", "Ніби кадр з фільму "Місто гріхів"😊🔝", "Який зріст, якщо не секрет!?", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Катерина Боярська позувала в рожевій сукні з великим декольте перед дзеркалом.
Красуня посміхалася на камеру і показує всю себе. Видно, що фото було зроблено в спальні, на фоні можна помітити ліжко.
Раніше ми писали, що онука Боярського зробила гарне селфі в піжамі, про що можна судити з мережива і атласній тканині яскраво-рожевого кольору.
Красуня зробила також макіяж: губи нафарбувала кремовою помадою і зробила стрілки на очах.
Раніше повідомлялося, що Катерина Боярська постала в чорних штанях, швидше за все шкіряних, а також кофті і кросівках.
Вона сиділа на підлозі, яка викладена чорною плиткою. Волосся красуня залишила розпущеним. Під кадрами дівчина нічого не написала, крім одного серця.
Нагадаємо, внучка Боярського ледве втримала неосяжний бюст в мереживний піжамі
А ще Politeka писала, гаряча онука Боярського показала шостий розмір в тісному топі
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