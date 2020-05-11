Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", показала незвичайний пишний образ

На фото Світлана позує в чорному шикарній сукні, з під якого видно тільки одна нога. Зачіска у Ходченкової була дуже пишною, навіть занадто. Погляд актриси додав особливої інтриги фото, яке вийшло цікавим і навіть забавним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже чотири тисячі лайків і залишили кілька коментарів:

"Це я на карантині", "Від самоізоляції волосся дибки", "Шедевр", "Та сама Світлана і плаття просто очманіти. А потім виникло питання: Світлана, як ви ходили? Чи не ходили, а тільки присіли під час зйомки? Шкода буде, якщо зіпсується", "Це як з фільму", "Причесон просто вогонь! Нікола Тесла точно б оцінив)))".

Раніше ми повідомляли, що російська актриса і зірка фільмів "Квартал 95" Світлана Ходченкова знову підкорила соціальні мережі своєю красою.

В умовах карантину відома актриса Світлана Ходченкова не забуває підтримувати зв'язок зі своїми шанувальниками, публікуючи щодня нові знімки.

цього разу зірка фільмів "Квартал 95" похвалилася, як в умовах карантину прогулюється по парку за своїм улюбленим домашнім вихованцем.

"Весняний настрій", - підписала Світлана Ходченкова добірку свіжих знімків в своєму Instagram.

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