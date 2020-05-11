Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як проводить час в спортзалі під час карантину

Балерина представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram незвичний ролик, на якому позувала у звичному спортивному костюмі і хвалилася спеціальними тренуваннями для зміцнення м'язів. Дещо зухвалі пози балерини виглядали незвично, пише Politeka.net.

В цей раз скандально-відома балерина похвалилася вправами в старому тренувальному костюмі -червоних штанях з широкою штаниною і блякло-синій майці на тонких лямках. Волосся балерина завбачливо зав'язала, а на її ногах незмінно красувалися золотисті пуанти.

«Вашій увазі в карусельке три відео з невеликим комплексом вправ для підтримки форми.💃👍💪 Звичайно, ногами чесати складніше, ніж злими мовами, але може, комусь ці вправи сподобаються.💃 У всякому разі, є до чого прагнути.💃💪», - написала Анастасія під провокаційним відео.

До цього артистка показала себе в сірому боді під час того, як позувала у ванній звично повернувшись боком, щоб продемонструвати свої форми після тренувань:

«Ну, начебто, я в формі.🤷‍♀️ Ніякої карантин не вплинув на збільшення у вазі ні грама!💃 Тому що, поки сидимо вдома, у мене з'явилося більше часу працювати над своїм тілом. Щоденні заняття та репетиції. Лазня і Купіль. Вранці з'їла пів-чашки овочевого гострого 🌶бульйону. Увечері мене чекають два варених яйця в смятку.😊

І, може вдень, якщо проголодаюсь, з'їм зелений салат.🥬🥒😊 А як Ви харчуєтеся?🐣 Головне, не розпускайте себе і не лінуйтеся! Гімнастику можна робити і на двох квадратних метрах.💪 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Анастасія.

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