Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", показала свою пластичність

На фото Ганна позувала в кофті і коротких шортиках. Різатдінова сіла на шпагат на килимку і знімала на телефон, дивлячись в екран гаджета. На тлі можна побачити різні тренажери, мабуть, гімнастка була в спортзалі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Раніше ми повідомляли, що відома українська гімнастка Ганна Різатдінова, зірка «Танців з зірками», привітала маму з святом.

На першому фото Різатдінова зовсім маленька і її мама тримає на руках, як і соску для малятка. На другому кадрі Ганна спустила штани і сиділа на горщику, зовсім маленька, а в руках тримала іграшку. На третьому знімку майбутня зірка була в більш дорослому віці, сиділа в кріслі, поки мама чесала волосся.

Повідомлялося, що відома українська легкоатлетка Ганна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", показала себе в незвичайному постільному образі.

На кадрах Різатдінова позувала зовсім без одягу і білизни, а тільки прикрилася подушкою, яку облягла ременем, щоб закріпити на тілі. Анна стояла у ванній і вирішила залишити волосся розпущеним.

Ролик Різатдінова опублікувала у відповідь на питання фаната: "Що вас надихає? Звідки черпаєте енергію".

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