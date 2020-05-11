Дружина відомого українського хореографа Влада Ями, судді шоу "Танці з зірками", Ліліана, опублікувала гарячі знімки в Instagram
Красуня часто радує підписників гарними фото і відео, повідомляє Politeka.net. Цього разу зірка з'явилася в сториз у двох стильних образах.
На першому фото красуня сяяла в білій довгій сорочці. Тонку талію зірка прикрасила тісним корсетом.
Вітерець трохи підігнув край сорочки, ледь не засвітивши найінтимніше.
На пальці красуні можна помітити блискуче кільце.
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Ліліана зробила довгий хвіст, який затягнула назад. Красуня позувала напівбоком, посвітивши пишними віями і красивими фіолетовими тінями.
На іншому фото модель постала у чорному облягаючому костюмі. Топ обтягнув пружні принади дружини хореографа, а також оголив тонку талію.
Чорні легінси ідеально виділили п'яту точку Ліліани. Красуня нахилилася до камери, вставши в пікантну позу: "Бомбічна".
Ліліана приготувалася до занять спортом на свіжому повітрі.
Модель одягла навушники і заплела косу, щоб волосся не заважало.
Фото були оприлюднені в сториз тому користувачі мережі не змогли прокоментувати їх відкрито, проте, упевнені, красуня отримала масу компліментів.
Нагадаємо, Влад Яма показав, де перебував з дружиною 1 травня 2019 року. Зараз пара, як і багато українців, знаходиться на самоізоляції, тому, як ніколи, цінуються спогади.
Так, в минулому році Яма з дружиною позували на пляжі сонячної Туреччини. При цьому танцюрист стояв у футболці та кепці, а його дружина, судячи з усього, вже встигла переодягнутися в купальник, який вигідно підкреслює її струнку фігуру. Яма зворушливо пригортає дружину до грудей, а та дивиться в камеру крізь стильні окуляри.
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