Дружина відомого українського хореографа Влада Ями, судді шоу "Танці з зірками", Ліліана, опублікувала гарячі знімки в Instagram

Красуня часто радує підписників гарними фото і відео, повідомляє Politeka.net. Цього разу зірка з'явилася в сториз у двох стильних образах.

На першому фото красуня сяяла в білій довгій сорочці. Тонку талію зірка прикрасила тісним корсетом.

Вітерець трохи підігнув край сорочки, ледь не засвітивши найінтимніше.

На пальці красуні можна помітити блискуче кільце.

Ліліана зробила довгий хвіст, який затягнула назад. Красуня позувала напівбоком, посвітивши пишними віями і красивими фіолетовими тінями.

На іншому фото модель постала у чорному облягаючому костюмі. Топ обтягнув пружні принади дружини хореографа, а також оголив тонку талію.

Чорні легінси ідеально виділили п'яту точку Ліліани. Красуня нахилилася до камери, вставши в пікантну позу: "Бомбічна".

Ліліана приготувалася до занять спортом на свіжому повітрі.

Модель одягла навушники і заплела косу, щоб волосся не заважало.

Фото були оприлюднені в сториз тому користувачі мережі не змогли прокоментувати їх відкрито, проте, упевнені, красуня отримала масу компліментів.

Нагадаємо, Влад Яма показав, де перебував з дружиною 1 травня 2019 року. Зараз пара, як і багато українців, знаходиться на самоізоляції, тому, як ніколи, цінуються спогади.

Так, в минулому році Яма з дружиною позували на пляжі сонячної Туреччини. При цьому танцюрист стояв у футболці та кепці, а його дружина, судячи з усього, вже встигла переодягнутися в купальник, який вигідно підкреслює її струнку фігуру. Яма зворушливо пригортає дружину до грудей, а та дивиться в камеру крізь стильні окуляри.

Нагадаємо, Влад Яма без одягу притиснувся до красуні-дружині заради інтимного фото: "Як тобі пощастило!".

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