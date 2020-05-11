Дружина російського коміка і артиста Олександра Ревви Анжеліка порадувала стильним фото
На представленому кадрі Анжеліка блиснула стрункою фігурою в блискучому сукню, повністю розшитий паєтками з одним рукавом на праве плече. Дружина Артура Пирожкова з'явилася на публіці з розпущеним, але акуратно укладеними волоссям, легким макіяжем на обличчі і акуратними босоніжки на шпильці.
В підпису ж Анжеліка коротко зазначила, що їй набридли треники, схоже, знаменитість хоче скоріше повернутися до світського життя.
Шеф-кухар Клопотенко навчив, як легко й супершвидко приготувати сирники: "Ніяких мук, прилипань та..."
Бред Пітт готує сюрприз своїй дочці, яка хоче змінити стать: "Він придумав..."
Долар завдасть нещадного удару: українцям розповіли, чого чекати, "саме час у дні затишшя..."
Нова біда звалилася на сім'ю Тодоренко і Топалова: "зустрічається вкрай рідко..."
«Богиня ❤️щастя вам!!! Я обожнюю вас!», «Яка ж ти мила!))», «мої особисті 👏 чоловікові !!!!», «Шикарна Анжеліка 😍», «Яка красуня», «Гарна ❤️❤️❤️», «Хотілося б бачити вас завжди такою усміхненою бачити вдома ,в Росії !!!завжди ваша доброзичливець. 💥🙏👍», «Шикарна 😍♥️♥️♥️♥️♥️», «Звичайно, якщо б не старт чоловіка , до фіга прям по закордонах моталися)».
«Мені здається, коли я вийду з самоізоляції я буду кидатися на людей з обіймами і поцілунками... Люди!!! Я вас люблю!!!! Чуєте?!!!!!!!❤️❤», - написала Анжеліка під постом.
Ось що написали шанувальники у відповідь:
«Розкішна🌟», «Взаємно 😘», «І ми Вас любимо♥️♥️♥️♥️», «Я постараюся витримати паузу після закінчення самоізоляції . Боюся що також мислять багато людей . У перші пів години - годину можуть і придушити від радості .😂», «Яка гарна❤️ Королева❤️🖤❤️Як мило !!!!❤️ Ви красуня», «Оооо,як мило❤️ Ви королева краси !!!!❤️».
Нагадаємо, що Анжеліка Ревва похвалилася підросли дочками: "Неймовірний талант".
Як повідомляла Politeka, Анжеліка Ревва засвітила зайве в крихітному топі: «заводить з півоберту».
Також Politeka писала, що Анжеліка Ревва посвітила принадами у величезному декольте: "Я протестую!".