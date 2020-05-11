Дружина російського коміка і артиста Олександра Ревви Анжеліка порадувала стильним фото

На представленому кадрі Анжеліка блиснула стрункою фігурою в блискучому сукню, повністю розшитий паєтками з одним рукавом на праве плече. Дружина Артура Пирожкова з'явилася на публіці з розпущеним, але акуратно укладеними волоссям, легким макіяжем на обличчі і акуратними босоніжки на шпильці.

В підпису ж Анжеліка коротко зазначила, що їй набридли треники, схоже, знаменитість хоче скоріше повернутися до світського життя.

«Богиня ❤️щастя вам!!! Я обожнюю вас!», «Яка ж ти мила!))», «мої особисті 👏 чоловікові !!!!», «Шикарна Анжеліка 😍», «Яка красуня», «Гарна ❤️❤️❤️», «Хотілося б бачити вас завжди такою усміхненою бачити вдома ,в Росії !!!завжди ваша доброзичливець. 💥🙏👍», «Шикарна 😍♥️♥️♥️♥️♥️», «Звичайно, якщо б не старт чоловіка , до фіга прям по закордонах моталися)».