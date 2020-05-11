Відома українська співачка Ірина Білик показала себе в новому образі

На фото Ірина сидить в брюках, піджаку і сорочці. Образ Білик доповнила стильними туфельками, а волосся було зачесаним назад. Фотографія вийшла свіжою і незвичайною. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Карантин на всіх вплинув по різному...

А які зміни відбулися у вас в період карантину?", - написала Ірина.

Аліна Гросу і ще майже чотири тисячі чоловік поставили лайки до публікації, а також написали кілька коментарів:

"На яке число перенесли Ваш концерт!", "Вауу... Який образ шикарний", "Кинула палити,пити таблетки.почала більше цінувати тишу,спокій і любити природу і ще більше почала любити тварин", "Ще раз переконалася - на все воля Божа! Навчилася терпіння, спокою, витриманості", "Крім обмеження пересування, ніяких. Тільки тепер дім - робота", "Дуже ніжно. Помолодшала".

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Ірина Білик показала зворушливий знімок в мережі.

10 травня в Україні відзначають День матері. Багато зірок опублікували у своїх блогах фото з найдорожчим для них людиною - мамою. Не залишилася осторонь і знаменита співачка Ірина Білик, яка привітала свою маму Ганну Яківну з святом і показала їх спільне фото.

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