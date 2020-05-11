36-річна українська співачка Джамала, що очікувала швидкої появи на світ другої дитини, несподівано здивувала фігурою

В цей раз знаменитість показала в соціальній мережі Instagram яскраві фото в новому стилі. Джамала вирішила розповісти про догляд за своїми блискучими локонами і показала яскраві кадри, зроблені до вагітності, передає Polliteka.net.

На представлених фото співачка яскраво посміхалася і позувала в стильному яскраво-помаранчевому платті з поясом на талії. За її словами під постом, вона часто проводить експерименти з волоссям - накручує, випрямляє, заплітає коси, робить зачіски.

«Все це непросте випробування для волосся! Вже років 5 рятуюся спеціальною косметикою для догляду за волоссям. Користуюся всією лінійкою. Використовую шампунь, бальзам, наношу маску, масло для кінчиків.

Салонні процедури роблю дуже рідко. У мене немає якоїсь певної системи, в залежності від ситуації. Може, раз чи два на півроку. Нещодавно проэкспериментировала - трохи висвітлилася. Мені подобається! Головне, щоб всі експерименти обходилися без травми для волосся», - написала співачка під яскравими кадрами. Фанати не втрималися від похвали.

До цього знаменита артистка розповіла під серією світлих кадрів, на яких з'явилася в білосніжній сукні з акуратними рукавами-ліхтариками і частково оголеними плечима, розповіла, чого вона чекала найбільше після завершення карантину.

Так, щаслива співачка повідомила, що весь цей час вважала до закінчення карантину, щоб можна було добре одягатися не тільки для зйомок відео.

«Щоб можна було вільно виходити на вулицю, посміхатися всім обличчям сонця, взути кросівки або підбори 😂 А сьогодні вас чекає новий музичний сюрприз!

Можу тільки сказати, що ця пісня далася нам не просто. І не тому, що вона дуже складна, 😅 хоча вона і не зовсім проста. А тому, що майже два тижні ми не могли узгодити графіки з нашим «запрошеним» музикантом, а все через різні часові пояси і різницю з американським час! Ви вже зачекались, сподіваюся? Тужили за нашою «програмою вечірніх каверів»? 😊», - написала співачка.

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