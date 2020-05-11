У відносинах між Кейт Міддлтон і принцом Вільямом пробігли "чорні кішки"

Про подробиці сімейного життя у книзі "Кейт: Майбутня королева" написала Джессіка Джейн, передає Politeka.net.

Якщо сьогодні Кейт Міддлтон і принц Вільям - хороші батьки і віддане подружжя, то раніше пара зіткнулася з деякими проблемами у відносинах.

Як у своїй книзі написала Джессіка Джейн, за три роки до їх заручин Кейт пішла з роботи, тому що їй потрібен був час, щоб подумати про свої відносини з герцогом Кембриджським Вільямом.

У книзі сказано, що Вільям в цей період не був налаштований на серйозні стосунки, тому він відкрито фліртував і танцював з дівчиною в одному з місцевих клубів.

"Кейт була принижена, коли в таблоїдах була опублікована фотографія Вільяма з двома дівчатами", - стверджує Джессіка.

Вільям навіть своїм близьким друзям розповідав, що їхні відносини з Кейт Міддлтон розірвані. Але тоді майбутня герцогиня постаралася зробити все, щоб змусити його залишитися поруч.

Тодішню сварку з чоловіком Кейт прокоментувала так: "Я думаю, що в той час я була не дуже рада цьому, але тепер це зробило мене сильнішою".

Раніше ми розповідали, що Меган Маркл переосмислила свою поведінку і вирішила помиритися з Кейт Міддлтон.

Після несподіваної «втечі» з Лондона і переїзду на інший материк у дружини принца Гаррі з'явився час обміркувати свою поведінку з королівською родиною.

Близька подруга Маркл розповіла про те, що в ці дні колишня герцогиня багато думала про своє життя в Лондоні і вирішила, що хотіла б помиритися з родичами чоловіка.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

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