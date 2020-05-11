У неділю, 10 травня, люди відзначили міжнародне свято на честь матерів

На Instagram-сторінці шоу "Танці з зірками" вирішили привітати зірок проекту, які є мамами, пише Politeka.net.

Так, були опубліковані фото учасниці "Танців з зірками", переможниці 2018 року, Ілони Гвоздьової з донькою Валерією. Дівчинці в цьому році виповнюється п'ять років.

На фото Гвоздьова в білому сарафані обіймає дитину і обидва посміхаються: "Ось це краса".

Член журі шоу, прима-балерина Катерина Кухар сфотографувалася разом з п'ятирічною донькою Анастасією. Обидві одягнені по-домашньому, а Кухар - без макіяжу, але природність ні трохи не псує красуню.

Відомо, що у балерини також є син Тимур від першого шлюбу.

Розкішна білявка Олена Шоптенко, яку називають головною красунею шоу, з'явилася на фото разом з дворічним сином Олексієм. Обидва позують на карематі, Олена ніжно цілує дитину в щоку.

За годину пост зібрав понад 2000 лайків і трохи коментарів у вигляді смайликів.

Нагадаємо, Катерина Кухар позувала, виходячи з машини і демонструючи своє бездоганне тіло.

«Не треба слухати шум світу, треба слухати тишу душі…», - підписала вона фото.

Шанувальники балерини були в захваті від ідеального виду кумира.

«Фантастична, супер просто!», «Чарівно», «чудова», «прекрасна», «Загадка», - написали вони.

Раніше повідомлялося, що Олена Шоптенко була в чорному облягаючому платті, яке обтягнуло її груди і тонку талію. Низ наряду був мереживним, прозорим і з бахромою.

Зірка блиснула стрункими ніжками на підборах.

Хореограф веде уроки танців онлайн і пройшла з користувачами мережі латиноамериканську програму, вирішивши далі приступити до вивчення - європейської.

Нагадаємо, що Шоптенко приголомшила прощальним фото після вильоту з Танців з зірками.

Як повідомляла Politeka, Шоптенко приголомшила розповіддю про «Танцях з зірками».

Також Politeka писала, що головна красуня «Танців з зірками» вразила фігурою в купальнику.