У неділю, 10 травня, люди відзначили міжнародне свято на честь матерів
На Instagram-сторінці шоу "Танці з зірками" вирішили привітати зірок проекту, які є мамами, пише Politeka.net.
Так, були опубліковані фото учасниці "Танців з зірками", переможниці 2018 року, Ілони Гвоздьової з донькою Валерією. Дівчинці в цьому році виповнюється п'ять років.
На фото Гвоздьова в білому сарафані обіймає дитину і обидва посміхаються: "Ось це краса".
"Затьмарить Роксолану": зірка "Величного століття" показала красуню-сестру і братів, рідкісні кадри
Демі Роуз у дірявому купальнику вивалила на камеру мрію всіх чоловіків: "Відразу стало жарко"
Шеф-кухар Клопотенко навчив, як легко й супершвидко приготувати сирники: "Ніяких мук, прилипань та..."
"Укрзалізниця" запускає поїзди: куди зможуть їздити українці, важливе уточнення
Член журі шоу, прима-балерина Катерина Кухар сфотографувалася разом з п'ятирічною донькою Анастасією. Обидві одягнені по-домашньому, а Кухар - без макіяжу, але природність ні трохи не псує красуню.
Відомо, що у балерини також є син Тимур від першого шлюбу.
Розкішна білявка Олена Шоптенко, яку називають головною красунею шоу, з'явилася на фото разом з дворічним сином Олексієм. Обидва позують на карематі, Олена ніжно цілує дитину в щоку.
За годину пост зібрав понад 2000 лайків і трохи коментарів у вигляді смайликів.
Нагадаємо, Катерина Кухар позувала, виходячи з машини і демонструючи своє бездоганне тіло.
«Не треба слухати шум світу, треба слухати тишу душі…», - підписала вона фото.
Шанувальники балерини були в захваті від ідеального виду кумира.
«Фантастична, супер просто!», «Чарівно», «чудова», «прекрасна», «Загадка», - написали вони.
Раніше повідомлялося, що Олена Шоптенко була в чорному облягаючому платті, яке обтягнуло її груди і тонку талію. Низ наряду був мереживним, прозорим і з бахромою.
Зірка блиснула стрункими ніжками на підборах.
Хореограф веде уроки танців онлайн і пройшла з користувачами мережі латиноамериканську програму, вирішивши далі приступити до вивчення - європейської.
Нагадаємо, що Шоптенко приголомшила прощальним фото після вильоту з Танців з зірками.
Як повідомляла Politeka, Шоптенко приголомшила розповіддю про «Танцях з зірками».
Також Politeka писала, що головна красуня «Танців з зірками» вразила фігурою в купальнику.