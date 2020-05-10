Додаткові вихідні дні чекають на українців у червні 2020 року

У червні українців чекають два додаткових вихідних у зв'язку зі святами – День Святої Трійці та Дня Конституції України. За законом ці дні – офіційні вихідні, відповідно українці отримають у червні два довгих уїк-енду для відпочинку.

Так, у червні на українців чекає 20 робочих днів і 10 вихідних. Свято Святої Трійці в цьому році випадає на 7 червня, тому перший уїк-енд чекає на початку місяця.

Відповідно, наступний робочий день за ним, а це понеділок, 8 червня, стає також вихідним. Таким чином українці відпочиватимуть три дні поспіль – 6, 7 і 8 червня.

28 червня святкують День Конституції України і в 2020 році це свято випадає на неділю, відповідно, наступний робочий день за ним, понеділок, 29 червня, також буде вихідним. Українці зможуть відпочити знову три дні поспіль – 27, 28 і 29 червня.

Також раніше повідомлялося, що працівників перевели на чотириденний графік роботи з метою максимальної економії. Відомо, що зміни вступають в силу з 1 липня 2020 року.

Зокрема, під час засідання правління Укрзалізниці було прийнято рішення про переведення всіх працівників на чотириденний робочий графік.

За інформацією журналістів, прості співробітники будуть недоотримувати свою зарплату, але дохід топ-менеджменту Укрзалізниці ніяк не зміниться, оскільки вони працюють на контрактах.

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