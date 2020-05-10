Відома українська співачка Вікторія Смеюха, солістка групи "НеАнгели", показала сімейну ідилію

На фото Вікторія стоїть у червоному костюмі, а поруч можна побачити маленьку дівчинку в аналогічному вбранні. З іншого боку стояла жінка, мама Смеюхі, в чорних штанях і чорно-білій кофті. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мама, мила, рідна! Вітаю тебе, ти найкраща мама в світі! Я вдячна тобі за теплоту і доброту – вони щодня зігрівають мене і за те, продовжуєш зберігати родинне вогнище зараз. Ти завжди при будь-якій можливості намагалася порадувати мене і з оптимізмом дивилася на світ. Я цього навчилася у тебе і оптимізм не раз виручав мене у важку хвилину. Мені пощастило, що навіть дорослу дочку, ти намагаєшся оберігати і пам'ятаєш, що я все одно потребую твоєї любові – вона окрилює мене", - написала Вікторія.

Фанати встигли поставити майже 2 тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Я все не можу повірити що це ваша мама", "Я так розумію, що зараз з'явилася можливість бути поруч, а не гастролі, кліпи, інтерв'ю. Це чудово! Ви дуже схожі! Щастя і добра!", "Вітаю матусю".

Повідомлялося, що відома українська співачка, солістка групи «Неангели» Вікторія Смеюха влаштувала стильну зйомку в чорному блискучому костюмі.

цього разу дівчина вирішила представити невеликий промо-відео з останніх зйомок у стильному костюмі чорного кольору і складається з одних лише маленьких камінчик-блискіток, розшитих тонкими смужками і утворюють незвичайні візерунки.

Раніше ми писали, що співачки Вікторія Смеюха і Слава Камінська, солістки "Неангелів", показали нове спільне фото в Instagram.

На фото Слава і Віка позують в чорно-рожевих сукнях з одним відкритим плечем. На них були перуки чорного кольору, а Смеюха ще й доповнила образ капелюшком. Поруч можна побачити чоловіка у сорочці і піджаку.

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