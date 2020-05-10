Інші діти зіркової пари також планують приєднатися до святкування

Голлівудська суперзірка Бред Пітт готується до відзначення 14-го дня народження своєї дочки Шайло

Як повідомляє таблоїд Us Weekly, Пітт сподівається, що 27 травня, в день народження Шайло, свято пройде в його особняку, а тому щосили придумує конкурси та розваги, щоб іменинниця вдосталь погуляла на свіжому повітрі, а також підготував чимало приємних сюрпризів.

За інформацією видання, спочатку дівчинка відсвяткує в домі матері, актриси Анджеліни Джолі, а вже після цього відправиться до батька. Бред Пітт дуже сподівається на те, що все задумане вдасться реалізувати.

Джерело розповіло журналістам, що до святкування повинні приєднатися брати і сестри Шайло: 18-річний Меддокс, 16-річний Пакс, 15-річна Захара й 11-річні близнюки Вів'єн і Нокс. Принаймні, Бред чекає, що всі діти зберуться разом в його будинку.

Батьки Пітта вже надіслали свої подарунки для внучки, а брати і сестри готують для неї особливий торт.

Як відомо, після скандального розлучення Пітт і Джолі таки домовилися про спільну опіку над дітьми і тепер виховують їх разом — діти екс-подружжя іноді залишаються вдома у актора. Пандемія коронавіруса ще більше зблизила пару, вони все частіше поступаються один одному.

«Їхні стосунки зараз набагато кращі, ніж були: вони теплішеі і душевніші. Й Анджеліна, і Бред йдуть на компроміс куди легше, ніж раніше», – розповіло близьке до пари джерело.

Крім того, пандемія сприяла тому, що Пітт все частіше спілкується зі своєю колишньою дружиною Дженіфер Еністон, з якою зараз подружилася і Шайло.

У минулому році дівчинка вирішила змінити ім'я Джон Нувель, чим підтвердила свій намір змінити стать. З самого дитинства вона одягалася і поводилася, як хлопець, чим викликала чимало пересудів.

У пресі активно обговорюється, що донька Анджеліни і Бреда почала приймати гормональні препарати. Однак багато шанувальників вмовляють Шайло не поспішати і пророкують їй успіх у модельному бізнесі.

Вона народилася через рік стосунків акторів, роман між якими почався на зйомках фільму «Містер і місіс Сміт».

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