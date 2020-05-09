Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, похвалилася сміливим нарядом, підкреслившим її форми

Цього разу молода модель показала досить зухвалий образ в рожевому, чи скромному вбранні. Дівчина позувала без білизни і не посоромилася показати зайве. Схоже, життя зірки на карантині нітрохи не змінилася після введення обмежень - нові кадри в Instagram продовжують з'являтися з завидною регулярністю. На фан-акаунтах також можна помітити цілі серії стильних і нових фото, повідомляє Politeka.

Дівчина постала в рожевому платті, з неймовірно глибоким декольте і високими вирізами на стегнах. Завдяки сміливим вирізом сукні чітко видно, що Анастасія з'явилася перед об'єктивом без білизни і анітрохи цього не соромиться. Також молода модель доповнила свій блискучий наряд акуратними босоніжками нюдового відтінку на підборах.

Волосся зірка акуратно поклала, а особа завдала легкий макіяж з акцентом на пухкі щоки. Фанати були в захваті від побаченого, заявивши, що з кожним днем вбрання Квітко приносять все більше задоволення.

Як стверджує Квітко, вона ніколи не робила пластичних операцій. Втім, багато шанувальників піддають це твердження під сумнів. Новий знімок захопив численних шанувальників знаменитості, адже вона показала пишну фігуру в незвичайному купальнику.

До цього пишнотіла модель позувала за столиком у чорному купальнику, накинувши на себе рожеве парео. Просто феноменальні форми моделі ледь не вислизнули з-під мініатюрних шат, але все одно, вона дозволила розглянути всі.

Прихильники "Російської Кардашьян" захопилися її розкішними формами. Під знімками в Instagram Квітко чоловіча половина її фоловерів порахували її найкрасивішою жінкою на планеті і зізналися, що вона чудова. Тільки за чотири години її форми змогли оцінити лайками 80 тисяч чоловік.

Нагадаємо, що російська Кардашьян ледве вмістила пишний бюст в непристойно глибокому декольте:

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.