Нова коханка телеведучого і шоумена Володимира Остапчука несподівано заговорила про проблеми в житті

Нова обраниця Володимира Остапчука є активним користувачем мережі, щодня поповнює профіль в Instagram і цей раз не став винятком. Дівчина прославилася завдяки незвичайним постам і сьогодні вона вирішила розповісти про емоційне вигоряння, пише Politeka.net.

Дівчина написала, що емоційне вигорання, це коли: «Все, більше немає сил сил!». За її словами, коли ви постійно відчуваєте себе втомленим і фізично, і морально, раптом втратили інтерес до улюблених занять, стали дратівливим і злим, а все навколо втратило сенс — все це може бути симптомами емоційного вигорання.

Якщо спускати енергію тільки на те, щоб не зашиться на роботі і впоратися зі справами будинку, виникне дисбаланс. Він в свою чергу веде до вигоряння.

«Ви часто запитуєте мене, як і де я черпаю енергію, не вигоряю я.... Я жива людина, і я першим ділом слухаю себе і своє тіло!

✅Якщо я втомилася-обов'язково даю собі відпочити! Мій організм не може і не хоче працювати на знос, і це нормально!

Думаю, що найбільше емоційного вигорання схильні ті, чия робота передбачає постійне спілкування з людьми.

✅Іноді дозволяю собі не піти на роботу, а піти замість неї погуляти по місту, посидіти в улюбленому кафе або побалувати себе масажному салоні ( через роботу з тілом, дуже добре можна поліпшити емоційний стан)!

✅Зміна обстановки, дуже крутий спосіб позбутися від вигорання. Навіть якщо ви не готові поміняти роботу, яка вас пригнічує, спробуйте частіше вирушати в подорожі, нехай на день/два, але відключати свій мозок від того, що забирає у вас позитивну енергію», - написала під новим постом Христина.

Зазначимо, нещодавно Остапчук представив ролик, в якому ліг на підлогу і закинув собі на плечі стрункі ноги коханої. Замість позитивних коментарів артист очікувано потрапив під гнів мережі.

Після декількох сотень гнівних слів на свою адресу, Остапчук все ж виріши прокоментувати ситуацію, вперше після розлучення і початку нових відносин. За словами молодого чоловіка, він просто змушений (хоч особисте життя й особисте) дати офіційну відповідь.

«З колишньою дружиною ми розійшлися і живемо окремо з кінця серпня 2019 року. Це 8 місяців тому. Це було абсолютно усвідомлене і обдумане рішення», – написав Володимир, відзначаючи, що шлюборозлучний процес тривав досить довго, тому що так передбачено законодавством, коли є діти.

Рішення суду про розлучення було прийнято 6 березня 2020 і обидві сторони були з ним згодні, не подаючи апеляцій.

Нагадаємо, Остапчук без одягу розбурхав зовнішнім виглядом, Різатдінова не стрималася

Як повідомляла Politeka, партнерка Остапчука за "Танцям з зірками" показала постільні забави з відомим блогером

Також Politeka писала, що коханка Остапчука в сміливої позі показала, чим полонила відомого красеня