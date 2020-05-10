Вчені нарешті з'ясували причину, через яку почервонів астероїд, який вони досліджують з минулого року

Перші зразки астероїда, породи якого мали різні кольори, зібрали в лютому 2019 року. Японський міжпланетний зонд Hayabusa-2 вистрілив в небесне тіло, після чого захопив кілька зразків первинної матерії для дослідження. Докладний звіт про дослідження був опублікований в журналі Science, передає «Апостроф».

Вченим вдалося отримати кілька знімків з астероїда, на яких було видно, що він неоднорідний. Деякі його частини були синього кольору, а інші – червоного. Дослідники прийшли до висновку, що частини астероїда почервоніли через наближення до сонця. Якийсь час він був дуже близько до сонця, в результаті чого нагрівався і почервонів.

«Породи червоного кольору на астероїді могли з'явитися через те, що близько 300 тисяч років тому його орбіта тимчасово змінилася, в результаті чого астероїд зблизився з Сонцем», - наголошується в дослідженні.

А ось сині породи утворилися вже пізніше. Коли частина червоних порід відпала в процесі руху астероїда, стали виявлятися сині місця. Крім цього, за час існування на астероїді постійно утворювалися нові кратери. З часом удари і виснаження змішали червоні і сині породи.

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