Російський співак Філіп Кіркоров змусив дітей читати вірші до Дня перемоги

Як повідомляє Politeka.net, він опублікував зворушливе відео на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, скрольте вниз сторінки).

Філіп Кіркоров привчає своїх дітей-близнюків Мартіна і Аллу-Вікторію шанувати пам'ять ветеранів, які дали відсіч німецьким загарбникам. На честь Дня перемоги поп-король вивів своїх спадкоємців у мальовниче місце, схоже на ліс, поставив прочитати на камеру вірш "Я ніколи не бачила війни". Малюки розповіли про ужахас війни, яка забирає все святе.

Сам батько сімейства залишився за кадром, натомість привітав своїх прихильників в описі:

"З днем Великої Перемоги! З 9 травня!

Нехай на обличчях квітнуть усмішки, а сльози ллються тільки від радості. Спасибі всім тим, хто воював в ім'я миру і свободи, ми щиро пишаємося ними і зберігати вічну пам'ять 🙏🏻".

Користувачів соціальної мережі зворушив пост Філіпа Кіркорова і виступ його дітей.

"Які діти молодці...ось це гордість 🔥🔥🔥🔥"; "Які молодці, браво‼️‼️‼️"; "З Святом Великої Перемоги!!! 🙏🙏🙏 🔥🔥🔥 Дітки розумниці які!😄"; "Молодець 👍 діти просто прелесть!".

Нагадаємо, Кіркоров жорстко підставив Баскова з жінкою, кадри ганьби бачили все: «Жерсть, помилуй її…».

Як повідомляла Politeka, Кіркоров розпродає особисті речі, але у Волочкової все ще гірше: "Немає грошей на їжу".

Також Politeka писала, що Кіркоров показав, на кого схожі його діти насправді, фото облетіло мережу: "Бережи улюблену".